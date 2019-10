Real Madrid wehrt sich gegen Gerücht um Courtois-Angststörung

Real Madrid hat sich zu dem Gerücht um Torhüter Thibaut Courtois geäußert und eine Meldung des Mediums OK Diario, der Belgier leide unter Angststörungen, ins Reich der Fabeln verwiesen.

"Bezug nehmend auf bestimmte Informationen über unseren Spieler Thibaut Courtois möchte Real Madrid Folgendes erklären", hieß es einleitend in einem offiziellen Klub-Statement. "Dass bei unserem Spieler nie eine angebliche Angststörung diagnostiziert wurde und daher diese Informationen absolut falsch sind."

Courtois musste im Champions-League-Gruppenspiel gegen Club Brügge (2:2) zur Pause ausgewechselt werden. Offenbar Anlass genug, um wild über den Grund zu spekulieren.

Von Iker Casillas bis Thibaut Courtois: Real Madrids Torwart-Theater © getty 1/28 Stabilität ist bei Real Madrid dieser Tage ein Fremdwort. Torhüter Thibaut Courtois muss immer wieder hinter sich greifen und sieht dabei alles andere als gut aus - so auch beim 2:2 gegen den FC Brügge in der Champions League. © getty 2/28 Die Kritik am Belgier wächst. Im Schnitt kassiert er 1,34 Gegentore pro Partie. Bei seinen vorherigen Stationen Chelsea (0,98 Gegentore) und Atletico (0,81) strahlte er weitaus mehr Sicherheit aus. © getty 3/28 Beim Duell mit Brügge musste Courtois sogar zur Halbzeit raus - allerdings aus gesundheitlichen Gründen. Magenprobleme stoppten ihn. Spanische Medien spekulierten seitdem, der 27-Jährige komme mit dem Druck nicht zurecht. © getty 4/28 Courtois wird von vielen Real-Fans in den sozialen Netzwerken beleidigt, diversen Umfragen zufolge wollen sie ihn nicht mehr im Tor sehen. Der 1,99-Meter-Mann hat wegen seiner Vergangenheit bei Atletico ohnehin einen schweren Stand. © getty 5/28 Dabei glaubte man bei den Königlichen, mit der Verpflichtung von Courtois im Sommer 2018 die immer wieder für große Diskussionen sorgende Position zwischen den Pfosten auf viele Jahre abgesichert zu haben. SPOX lässt Reals Torwart-Theater Revue passieren. © getty 6/28 Alles begann mit der Ausbootung von Iker Casillas in der Saison 2012/13. Der legendäre Kapitän, der fast zehn Jahre Stammspieler gewesen war, musste seinen Platz aus heiterem Himmel für Diego Lopez räumen. © getty 7/28 Der damalige Real-Trainer hieß Jose Mourinho - und war alles andere als überzeugt von Casillas' Leistungen. Angeblich kamen auch persönliche Probleme zwischen dem "Special One" und "San Iker" hinzu. © getty 8/28 Doch obwohl Casillas-Vertreter Lopez starke Leistungen zeigte, wurde Mourinho immer wieder für seine Entscheidung kritisiert. Am Ende jener Saison warf er auch deshalb das Handtuch - zur Freude des "Casillas-Lagers" unter den Real-Fans. © getty 9/28 Mourinhos Nachfolger Carlo Ancelotti war jedoch ebenfalls von Lopez' Auftritten angetan. Um für mehr Ruhe im Vereinsumfeld zu sorgen, rotierte er. Lopez durfte in der Liga spielen, Casillas in den Pokalwettbewerben. © getty 10/28 Nach dem Champions-League-Sieg 2014 machte Ancelotti Casillas wieder zum alleinigen Stammtorhüter. Lopez kehrte den Blancos angeblich auch auf Geheiß der Vereinsbosse den Rücken. © getty 11/28 Als neue Nummer zwei holte der spanische Rekordmeister Keylor Navas, der zuvor bei der WM 2014 im Tor der costa-ricanischen Nationalmannschaft für Furore gesorgt hatte. Der Schlussmann kam für zehn Millionen Euro von UD Levante - und ohne große Ansprüche. © getty 12/28 Die Saison verlief aber alles andere als zufriedenstellend. Casillas trug mit unsicheren Auftritten dazu bei, dass Real keinen Titel gewann - und Ancelotti gefeuert wurde. Was anschließend passierte, zeugte nicht von Größe. © getty 13/28 Der zweifellos umstrittene, aber jahrelang dem Verein treu ergebene Casillas wurde förmlich vom Hof gejagt. Ohne Abschiedsspiel, sondern im Rahmen einer kurzfristig einberaumten Pressekonferenz. © getty 14/28 Casillas heuerte beim FC Porto an - und die Karten im königlichen Tor waren plötzlich neu gemischt. Mit Navas als neue Nummer eins wollte der Klub jedoch nicht in die neue Saison gehen. © getty 15/28 David de Gea, der Torhüter von Manchester United, sollte als Casillas-Erbe kommen. Er wäre auch fast gekommen, hätten die Faxgeräte in Madrid und Manchester am letzten Tag der Transferperiode einwandfrei funktioniert. © getty 16/28 "Ich war mit den Gedanken schon bei Real", sagte de Gea über den denkwürdigen Transfer-Fauxpas. Navas berichtete, er habe bereits mit Tränen in den Augen auf gepackten Koffern gesessen. Er sollte für de Gea nach Manchester wechseln. © getty 17/28 Dass die Technik vesagte, stellte sich im Nachhinein als Segen für Real heraus. Mit Navas im Tor gewann der Verein dreimal in Folge die Champions League. Vor allem seine Paraden im Halbfinal-Rückspiel 2018 gegen den FC Bayern bleiben unvergessen. © getty 18/28 Auch innerhalb der Mannschaft sowie bei Erfolgstrainer Zinedine Zidane war Navas überaus beliebt. Er galt als demütiger Arbeiter, der nie meckerte oder seine eigene Interessen über die des Vereins stellte. © getty 19/28 Florentino Perez, der Präsident der Königlichen, war aber offensichtlich immer noch nicht vollends von dem Keeper überzeugt. Weil de Gea nicht mehr zu haben war, sah er es auf einen anderen Spanier ab. © getty 20/28 Perez warb monatelang um die Dienste von Kepa Arrizabalaga. Das größte Torhüter-Talent des Landes war sogar drauf und dran, im Januar 2018 Athletic Bilbao für die Madrilenen zu verlassen, doch Zidane hatte etwas dagegen. © getty 21/28 "Ich habe die besten Torhüter, ich brauche keine neuen", sagte Zidane. Damit brachte er Perez gegen sich auf, denn Kepa wäre zu jenem Zeitpunkt für eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro zu haben gewesen. © getty 22/28 Auch wegen des hausgemachten Torwart-Theaters soll sich Zidane ein halbes Jahr später entschieden haben, Real einstweilen zu verlassen. © getty 23/28 Perez setzte seinen Willen am Ende durch und holte nicht nur einen, sondern sogar zwei neue Torhüter. Zum einen kam Courtois als neue Nummer eins für 35 Millionen Euro von Chelsea. © getty 24/28 Zum anderen sicherte sich Real die Dienste des ukrainischen Talents Andriy Lunin. Kepa war zu diesem Zeitpunkt schon vom Markt - Chelsea überwies dessen neue Klausel von 80 Millionen Euro, um den Abgang von Courtois zu kompensieren. © getty 25/28 Ein Jahr später ist das königliche Torwart-Theater aber noch immer nicht zu Ende. Courtois steht wegen seiner dürftigen Vorstellungen mehr denn je zur Diskussion. Und dem zurückgekehrten Coach Zidane bieten sich schlechtere Optionen als zuvor. © getty 26/28 Lunin wurde an Real Valladolid verliehen und der für seine starken Reflexe auf der Linie bekannte Navas wechselte zu Paris Saint-Germain. Im Gegenzug heuerte Alphonse Areola, der Ersatzkeeper der Franzosen, bei Real an. © getty 27/28 "Man muss mit dem Druck klarkommen, wenn man für Real Madrid spielt. Ich will die Fans von mir überzeugen", sagte Courtois zuletzt in der "Marca". Neuankömmling Areola sitzt dem besten Torwart der WM 2018 aber im Nacken. © getty 28/28 Beim Heimspiel gegen Granada am Samstag winkt Areola sogar ein Startelf-Einsatz, da Courtois noch immer an Magenproblemen leidet. Zeigt Areola eine tadellose Leistung, dürften die Diskussionen um eine erneute Ablösung im Real-Tor noch größer werden.

Die Königlichen verrieten in der Stellungnahme, warum der Keeper tatsächlich in der Kabine bleiben musste: "Bei Thibaut Courtois wurde akute Gastroenteritis (Entzündung der Schleimhäute von Magen und Dünndarm) diagnostiziert. Er wurde gegen Dehydrierung und Elektrolytungleichgewicht behandelt, was es ihm unmöglich machte, das Spiel am vergangenen Dienstag gegen Brügge zu beenden."

Courtois spreche zwar "gut auf die Therapie" an, wie die Blancos erklärten, ein Einsatz am Wochenende gegen Granada komme allerdings nicht infrage.