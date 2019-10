Clasico FC Barcelona gegen Real Madrid: Deshalb gibt es Gerüchte um eine Verlegung

In Spanien wird das große Duell zwischen den Real Madrid und dem FC Barcelona herbeigesehnt. Dem Clasisco droht jedoch eine Verlegung. Hier gibt es alle Informationen dazu.

Primera Division: Wann findet der Clasico statt?

Der Clasico in der Vorrunde der Saison in der Primera Division ist auf den zehnten Spieltag terminiert worden. Am 26. Oktober stehen sich der FC Barcelona und Real Madrid damit zum ersten Mal in dieser Saison gegenüber.

Austragungsort ist zuerst das Camp Nou. In der Rückrunde am 1. März wird im Santiago Bernabeu gespielt.

El Clasico: Darum droht eine Verlegung

Der Termin am 26. Oktober ist aber nicht gesichert. Dem Clasico droht eine Verlegung. Laut spanischen Medien erwägte der Verband das Heimrecht zu tauschen, sodass die Partie am zehnten Spieltag in Madrid stattfinden wird. Organisatorische Probleme machen dies jedoch offenbar nicht möglich.

Grund für eine mögliche Verlegung ist, dass an eben jenem Tag große Demonstrationen aufgrund der Verurteilung von Vertretern der katalanischen Separatisten in Barcelona erwartet werden. Die Sicherheitslage wäre deswegen gefährdet.

Außerdem hat sich der FC Barcelona zu den Separatisten bekannt. In einem Statement auf der Vereinshomepage forderten die Katalanen sogar die Freilassung dieser. Die Separatisten waren nach dem Unabhängigkeitsreferendum 2017 zu Haftstrafen verurteilt worden.

Aufgrund der Gefährdungslage wird nun erwägt, das Hinspiel des Clasicos auf ein ganz anderes Datum zu verlegen.

Barca gegen Real: Auf diesen Termin könnte der Clasico verlegt werden

Der spanische Verband sowie die spanische Fußball-Liga befürworten offenbar eine komplette Verlegung. Durch den dicht gestaffelten Terminkalender beider Klubs mit einigen englischen Wochen durch die Champions League sowie dem Pokal-Wettbewerb in Spanien ist ein neuer Termin offenbar schwierig zu finden.

Angeblich ist Mittwoch der 18. Dezember im Gespräch. Am Wochenende zuvor bestreitet die Primera Division nämlich ihren letzten Spieltag vor der Winterpause.

Primera Division: Die Tabelle nach acht Spieltagen