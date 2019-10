Arturo Vidal vom FC Barcelona über Ousmane Dembele: "Er weiß, dass er kleine Fehler gemacht hat"

Arturo Vidal vom FC Barcelona hat Teamkollege Ousmane Dembele in Schutz genommen. Der Franzose fiel in seiner noch jungen Karriere sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei den Katalanen immer wieder mit Undiszipliniertheiten auf und steht besonders nach seinem unnötigen Platzverweis gegen Sevilla erneut in der Kritik.

"Er weiß, dass er kleine Fehler gemacht hat, die wir alle machen, wenn wir jung sind", sagte Vidal in einem Interview mit der katalanischen Sporttageszeitung Sport, fügte aber auch hinzu, dass er nach wie vor überzeugt von den Qualitäten des Flügelstürmers sei: "Er hat alles, um hier in Barcelona erfolgreich zu sein."

Vidal sei sich sicher, dass man Dembele dazu bringen werde, sein volles Potenzial bei Barca auszuschöpfen. "Nicht nur ich, sondern auch die größten Stars der Mannschaft sprechen mit ihm und beraten ihn", sagte Vidal.

Der 22 Jahre alte Dembele, der bereits in seiner Zeit bei Borussia Dortmund für reichlich Ärger gesorgt hatte, war im Sommer immer wieder mit einem vorzeitigen Abschied aus Katalonien in Verbindung gebracht worden - auch wegen seiner Disziplinlosigkeit. So soll Dembele in der Vergangenheit mehrfach zu spät oder gar nicht zum Training der Blaugrana erschienen sein und auch die Ernährung des Franzosen soll den Verantwortlichen ein Dorn im Auge sein.

Dembeles Skandalakte: Zocken, Fast Food und eine verwüstete Bude © getty 1/17 Ousmane Dembele hat in seiner noch jungen Karriere bereits für zahlreiche Negativschlagzeilen gesorgt. Hier gibt es eine Auswahl. © getty 2/17 Hals über Kopf flüchtete er 2017 aus Dortmund. Im April 2019 entschied das Amtsgericht Dortmund, dass Dembele eine Strafe in Höhe von 10.000 Euro an seinen ehemaligen Vermieter zahlen muss. © getty 3/17 Die Gründe dafür: Dembele habe die Hausschlüssel nicht abgegeben, die Heizkosten nicht bezahlt und das Haus verwüstet. "Es stank im ganzen Haus. Die ganze Toilette war verkotet", erklärte der Vermieter. © getty 4/17 Dembele und sein Anwalt akzeptierten die 10.000-Euro-Strafe jedoch nicht. Daraufhin wurde die Forderung laut der Bild Anfang Mai auf 4.000 Euro gesenkt. Bis zum 22. Mai müssen Dembele und sein Anwalt Stellung beziehen. © getty 5/17 Ende 2018 wurde Dembele beim Training des FC Barcelona vermisst. Der Franzose begründete sein Fehlen mit Magenproblemen. Probleme, die am gleichen Abend von einem Vereinsarzt nicht bestätigt werden konnten. © getty 6/17 Dafür wurde er für das Spiel gegen Betis suspendiert, obwohl sein Fehlverhalten eigentlich nur 10.000 Euro Strafe zur Folge gehabt hätte. Laut der "AS" bestand Trainer Ernesto Valverde auf die Suspendierung. © getty 7/17 Der Grund: Dembele war wohl gar nicht krank. Wie die "AS" erfahren haben will, zockte er vielmehr den Abend zuvor bis tief in die Nacht Videospiele. Erst eine halbe Stunde nach Trainingsbeginn wachte er demnach auf. © getty 8/17 Seinen Wechsel vom BVB zu Barcelona erstreikte sich Dembele. Er blieb unentschuldigt vom Training fern. Der BVB kassierte für ihn 105 Millionen Euro plus bis zu 42 Millionen als Boni. © getty 9/17 Dembele kam mit Trainingsrückstand nach Katalonien und absolvierte dann nur Einzeltraining. "Ich bin nachmittags ein bisschen gelaufen, aber die letzten fünf Tage war es sehr warm und da habe ich das gelassen", wurde er zitiert. © getty 10/17 Im Rahmen der Dokumentation "Ballon sur Bitume" sagte der Franzose über seinen Wechsel: "Was passiert ist, ist passiert. Es ist nun mal so geschehen. Am Ende des Tages sind wir alle Gewinner. Ich bereue nichts." © getty 11/17 Bereits bei seinem ersten Verein Stade Rennes wollte sich der Franzose wegstreiken. 2015 schrieb er seinem Sportdirektor eine SMS. "Ich bin fertig mit dem Fußball, ihr kotzt mich an", so Mikael Silvestre in der SportBild. © getty 12/17 Laut einem Bericht der Zeitung "SPORT" soll es im April 2018 beim Training zu einer Fast-Prügelei zwischen Dembele und seinem Barca-Coach Valverde gekommen sein. Grund soll ein Kommentar seines Trainers gewesen sein. © getty 13/17 Und weiter geht's: Vor einem CL-Spiel im Oktober mit Barca soll Dembele 20 Minuten zu spät zum Treffpunkt gekommen sein. Der Verein habe daher entschieden, streng gegen seine Disziplinlosigkeiten vorzugehen. © getty 14/17 Der Franzose habe "die Angewohnheit, gerne mal zu spät zu kommen. Egal ob bei seinem Verein oder bei der Nationalmannschaft", wie Didier Deschamps sagte: "Seine Ausreden sind mir schon bekannt." © getty 15/17 "Wir müssen Dembele dabei helfen, zu verstehen, dass der Fußball 24 Stunden am Tag ist", sagte Teamkollege Pique zu den Undiszipliniertheiten des Franzosen. © getty 16/17 Gerüchteweise hat Dembele außerdem einen ungesunden Hang zu Fast Food, treibt sich auf Partys herum und hat seinen Spanisch-Unterricht vernachlässigt. © getty 17/17 Da sich Dembele angeblich zu schlecht ernährte, macht ihm seit diesem Sommer täglich ein Koch Frühstück, Mittag- und Abendessen.

FC Barcelona - Vidal: "Dembele weiß, was auf dem Spiel steht"

Zuletzt hatte Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu Dembele-Berater Moussa Sissoko dazu aufgefordert, sich mehr um seinen Zögling zu kümmern und deswegen nach Barcelona zu ziehen, um ein professionelleres Leben zu garantieren. "Er weiß, was auf dem Spiel steht und dass er zur besten Mannschaft der Welt gehört", sagte Vidal bezüglich Dembele, der aufgrund von Verletzungen bis dato erst 246 Minuten in dieser Saison absolvierte.

Ähnlich geringe Einsatzzeiten wie Dembele hat auch Teamkollege Vidal vorzuweisen. Der Chilene spielte bis vor wenigen Wochen unter Trainer Ernesto Valverde kaum eine Rolle und kam im September auf lediglich zwei Kurzeinsätze. Gegen Inter Mailand in der Champions League fügte er sich dann gut ein, bereitete ein Tor vor und stand anschließend beim 4:0-Sieg über Sevilla zum ersten Mal wieder in der Startelf. Anschließend wurde er von seinen Mitspielern nach seiner starken Leistung mit Lob überhäuft.

© getty

Vidal stellt klar: Kein vorzeitiger Abschied beim FC Barcelona

"Die Komplimente tun immer gut. Noch mehr, wenn sie von Lionel Messi kommen, der Nummer eins und dem Mannschaftskapitän", sagte Vidal: "Ich hoffe, dass ich weiterhin mein Maximum geben kann, um der Mannschaft zu helfen." Aufgrund seiner auch in der vergangenen Saison beschränkten Einsatzzeit kamen Zweifel auf, ob Vidal seinen bis 2021 laufenden Vertrag erfüllen werde.

Ein vorzeitiger Abschied ist für den 32-Jährigen aber kein Thema. "Ich bin glücklich, hierher gekommen zu sein. Wenn der Trainer oder die Mannschaft mir sagen, dass ich gehen muss, habe ich damit kein Problem. Ich denke aber, dass ich noch viel zu geben habe", sagte Vidal: "Ich will das Ziel erreichen, das ich bei meiner Ankunft hier klar formuliert habe: Ich muss noch die Champions League gewinnen."