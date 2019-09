Real Madrid: Zweifel an Zinedine Zidane wachsen – Xabi Alonso angeblich Trainer-Kandidat

Die Zweifel an Zinedine Zidane wachsen anscheinend. Spanischen Medienberichten zufolge denkt Real Madrid bereits über einen Trainerwechsel nach. Xabi Alonso soll ein Kandidat sein.

Vom vor Saisonbeginn proklamierten Umbruch bei Real Madrid ist nur wenig zu spüren. Zidane kündigte bei seinem Amtsantritt an, Hierarchien innerhalb der Mannschaft aufbrechen zu wollen und jeden seiner Stars auf den Prüfstein zu stellen.

Zinedine Zidane nach schwachem Saisonstart unter Druck

Nach zwei Siegen aus den ersten fünf Pflichtspielen und dem 0:3-Debakel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League steht Zidane bereits gehörig unter Druck. In der Führungsriege soll der einstige Erfolgstrainer, der mit Real drei Champions-League-Titel in Folge holte, nicht mehr unumstritten sein.

Der nicht erkennbare spielerische Fortschritt im Vergleich zur Vorsaison und die Personalpolitik erhöhen den Druck auf den Zidane. Der 47-Jährige setzt meist auf seine Routiniers, vielversprechende Talente wie Marcos Llorente haben den Klub daher verlassen - ein Wandel ist bisher nicht erkennbar.

Zudem stieß Zidanes Entscheidung, seiner Mannschaft am Donnerstag nach der Klatsche gegen PSG eine Trainingspause zu gönnen, auf Unverständnis bei den Bossen.

© getty

Real Madrid: Die Ergebnisse der Saison 2019/20

Wettbewerb Spieltag Heim Gast Ergebnis Primera Division 1 Celta Vigo Real Madrid 1:3 Primera Division 2 Real Madrid Valladolid 1:1 Primera Division 3 Villarreal Real Madrid 2:2 Primera Division 4 Real Madrid Levante 3:2 Champions League 1 Paris Saint-Germain Real Madrid 3:0

Ex-Bayer Xabi Alonso angeblich Kandidat für Zidane-Nachfolge

Glaubt man den spanischen Medien, macht sich die Führungsriege der Madrilenen bereits Gedanken um einen möglichen Nachfolger für Zidane. Die prominentesten Namen: Raul und Xabi Alonso.

Wie die Mundo Deportivo berichtet, bevorzugt Real-Präsident Florentino Perez allerdings Alonso. Der ehemalige Strippenzieher im Mittelfeld des FC Bayern München besitze den stärkeren Charakter, er könne härter durchgreifen.

Raul hingegen sehe er weiter als Trainer der zweiten Mannschaft. Er sei der perfekte Trainer, um die Jugendspieler an den Profibereich heranzuführen.

Real trifft am Sonntag auf Tabellenführer FC Sevilla (21 Uhr live auf DAZN).