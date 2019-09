FC Barcelona: "Wunderkind" Ansu Fati bekommt spanischen Pass

Fußball-"Wunderkind" Anssumane "Ansu" Fati vom FC Barcelona kann zukünftig für die spanische Nationalmannschaft auf Torejagd gehen.

Der Antrag auf ein Eilverfahren zur Einbürgerung des in Guinea-Bissau geborenen Fati vonseiten des spanischen Verbandes RFEF und des Nationalen Sportrates CSD wurde am Freitag nach Angaben einer Regierungssprecherin bewilligt.

Der 16-Jährige, der seit seinem achten Lebensjahr in Spanien lebt, wird bereits auf einer erweiterten Kaderliste von 50 Spielern für die U17-WM in Brasilien (26. Oktober bis 17. November) geführt. Nationaltrainer Robert Moreno hatte zuletzt das Bemühen um die Einbürgerung von Fati bekräftigt. "Der Verband arbeitet daran, er will immer die besten Spieler haben", sagte Moreno.

Ter-Stegen-Show gegen den BVB: Die Reaktionen auf den Gala-Abend des DFB-Torhüters © getty / twitter.com 1/17 Marc-Andre ter Stegen hielt dem FC Barcelona beim Champions-League-Auftakt gegen den BVB das Unentschieden fest. Neben dem Man-of-the-Match-Award gab es für den DFB-Keeper Lob von allen Seiten. Die Reaktionen. © getty 2/17 Ernesto Valverde: "In der ersten Hälfte haben wir etwas mehr dominiert. Im letzten Drittel fehlte uns aber die Durchschlagskraft. Wir müssen uns bei Marc-Andre für seine Weltklasse-Paraden bedanken." © getty 3/17 Marco Reus: "Mein Elfmeter war nicht gut geschossen. Trotzdem hält er zwei-, dreimal überragend. Wie er in der ersten Halbzeit gegen mich rauskommt, ist unnachahmlich - ein typischer Marc. Er ist nicht umsonst einer der besten Torhüter der Welt." © getty / elpais.com 4/17 Kommen wir zu den spanischen Pressestimmen. El Pais: "Ter Stegen war Barcas Mauer in Dortmund. Der deutsche Torhüter, der sogar einen Elfmeter gegen Reus pariert, hält seine schwimmende Mannschaft gegen einen hervorragenden Gegner über Wasser." © getty / Mundo Deportivo 5/17 Mundo Deportivo: "Ein kolossaler ter Stegen wird zur Mauer. Ter Stegen machte seinem Freund Reus das Leben schwer. Er unterstrich mit Weltklasseparaden, wer der Beste ist." © getty / SPORT 6/17 Sport: "Die gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke im Angesicht der wahren deutschen Wand: Marc-Andre ter Stegen. Barca wirkte sehr schwerfällig gegen eine gefährliche Borussia. Barca kam lebend aus Dortmund raus." © getty / as.com 7/17 AS: "Barca spielt Unentschieden wie durch ein Wunder. Ter Stegen hat die Diskussion in Deutschland mit dieser Weltklasseleistung neu entfacht. Er wurde zum Feuerlöscher und verhinderte die Niederlage." © getty / marca.com 8/17 Marca: "Ter Stegen rettet Barca bei Messis Rückkehr. In Dortmund wurde er zum Riesen und schickte eine Nachricht an Joachim Löw. Er muss Stammtorhüter in Deutschland sein. Es ist die Nostalgie, die momentan für Manuel Neuer spricht." © getty / twitter.com 9/17 Natürlich löste die Leistung des 27-Jährigen einen Hype aus. Der Hashtag #terstegen trendete auf Twitter. Einige Auszüge. © getty / twitter.com 10/17 In welcher Mannschaft die beiden wohl zusammenspielen könnten? Hmmm ... © getty / twitter.com 11/17 SPOX ist sich sicher: Das tut weh. © getty / twitter.com 12/17 Joachim Löw hat sich Informationen der Facebook- und Twitter-Kommentarspalten das Leipzig-Spiel in Lissabon angeguckt. © getty / twitter.com 13/17 Übrigens: Insgesamt vier Schüsse bekam Ter Stegen im Signal Iduna Park auf seinen Kasten. Vier vielversprechende Abschlüsse waren das. Vier Weltklasse-Paraden waren das. © getty / twitter.com 14/17 Er war im Grund der Schutzengel der Katalanen. EPISCH! © getty / twitter.com 15/17 Selbst San Iker meldete sich am Dienstagabend via Twitter zu Wort: "Das Niveau von Ter Stegen ist heute sensationell." Ex-Rivale Carles Puyol versteht das "heute" nicht ganz und antwortet: "Es ist seit langer Zeit sensationell, mein Freund." © getty / instagram.com 16/17 Bruder ... © getty 17/17 Was sagt eigentlich Ter Stegen selbst zu seiner Performance? "Die Leute wissen, wozu ich fähig bin. Ich möchte mich nur auf meine Arbeit konzentrieren und 100 Prozent meiner Fähigkeiten ausspielen. Das habe ich heute unter Beweis gestellt, denke ich."

Fati war bei Barca jüngst mit 16 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Liga-Torschützen im Diensten von Barca aufgestiegen. Zudem ist er der drittjüngste Torschütze in der Geschichte der spanischen Liga. Am Dienstag gab Fati dann sein Debüt in der Champions League im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund (0:0).