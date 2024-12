Edoardo Bove bangt um Karriere - und schaut Mats Hummels zu

Edoardo Bove schaut sich Hummels-Spiel an

Am späten Montagnachmittag hatte die AC Florenz Entwarnung gegeben und mitgeteilt, dass Bove "wach, bei Bewusstsein und orientiert" sei. Wie die Gazzetta berichtete, schaute Bove aus dem Krankenbett am Abend bereits wieder seinem Jugendverein AS Rom und Mats Hummels bei der 0:2-Niederlage gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo zu.

Sowohl die Spieler der Roma als auch die Fans schickten über Aufwärmshirts und Banner aufmunternde Worte ins Ospedale Careggi di Firenze. Bove ist aktuell von den Römern nach Florenz verliehen.