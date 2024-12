Falls Khvicha Kvaratskhelia bei Neapel den Abflug macht: Flop vom FC Liverpool soll offenbar Nachfolger werden

Wie lange bleibt Khvicha Kvaratskhelia noch bei der SSC Neapel? Der Klub baut offenbar für einen Abgang des Georgiers vor.

Napoli schaut sich nämlich offenbar nach einem Nachfolger für den 23-Jährigen um und hat dabei Federico Chiesa vom FC Liverpool ins Visier genommen. Das schreibt die italienische Zeitung La Repubblica. Selbst wenn Kvaratskhelia über den kommenden Sommer hinaus bleibt, gilt Chiesa als Kandidat, um die Kaderbreite zu erhöhen, sollte sich Napoli nach einem Jahr Abstinenz wieder für das internationale Geschäft qualifizieren.

Chiesa war erst im August von Juventus Turin zu den Reds gewechselt. Seitdem absolvierte er magere drei Pflichtspiele für den LFC mit einer Einsatzzeit von 78 Minuten, weil ihn seit Ende September eine Muskelverletzung ausbremst. Der Vertrag des 27-Jährigen ist in Liverpool noch bis 2028 datiert. Jener von Kvaratskhelia in Neapel endet ein Jahr früher.

Liverpool-Coach Arne Slot sagte zuletzt über Chiesas: "Federico hat die gesamte Saisonvorbereitung verpasst und ist dann in eine Meisterschaft eingestiegen, in der die Intensität höher sein könnte als in der Serie A. Das macht es für ihn schwierig, den notwendigen Schritt zu machen, um das Intensitätsniveau des Rests der Mannschaft zu erreichen."

Seit seinem Wechsel 2022 von Dinamo Batumi zu Napoli hat sich Kvaratskhelia zu einem echten Leistungsträger entwickelt. Der 40-malige Nationalspieler kommt für den Klub bislang in 103 Pflichtspielen auf 30 Tore und 28 Vorlagen.