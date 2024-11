Nur im Kolosseum mehr Besucher: Bild von Diego Maradona zieht Massen an

Wie die italienische Wirtschaftszeitung Sole 24 ore berichtet, haben laut Schätzungen neapolitanischer Reisegesellschaften im vergangenen Jahr nicht weniger als sechs Millionen Menschen ein großes Wandgemälde des 2020 verstorbenen Argentiniers in Neapel besucht. Damit rangiert das Kunstwerk auf Platz zwei der meistbesuchten Touristenattraktionen Italiens. Nur das Kolosseum in Rom wurde mit zwölf Millionen Besuchern noch häufiger besichtigt.

Maradonas Wandgemälde liegt im volkstümlichen neapolitanischen Altstadt-Viertel "Quartieri spagnoli" und war 1990 entstanden. Es trägt Maradonas Spitznamen "Pibe de Oro", also "Goldjunge".

Damals hatte Napoli mit einem Sieg über die AC Mailand den zweiten Scudetto geholt. Mithilfe von Spenden bemalte dann der damals 23-jährige Künstler Mario Filardi (2010 verstorben) in zwei Nächten und drei Tagen die Fassade in der Via Emanuele De Deo mit Maradonas Antlitz.

2016 wurde die Attraktion von Salvatore Iodice, einem lokalen Künstler und Handwerker, restauriert. Ein Jahr später nahm sich der argentinische Künstler Francisco Bosoleti des Gesichtes Maradonas an und malte es noch realistischer.