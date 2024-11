Deutscher Innenverteidiger trifft bei Inter Mailands Kantersieg gegen Hellas Verona

Titelverteidiger Inter Mailand triumphierte am Samstag bei Hellas Verona mit 5:0 (5:0) und zog vorerst an der SSC Neapel vorbei in der Tabelle der Serie A vorbei auf Platz 1. Napoli könnte mit einem Dreier am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) gegen die AS Rom an die Spitze zurückkehren.

Joaquin Correa (17.), der Ex-Gladbacher Marcus Thuram mit einem Doppelpack (22./25.), Stefan de Vrij (31.) und der deutsche Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck (41.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Inter ist inzwischen in der Serie A seit acht Spielen ungeschlagen.