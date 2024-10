Keine Spielminute, eine peinliche Verwechslung und ganz viel Selbstironie: Mats Hummels und seine kuriosen ersten Wochen bei der Roma

© spox

Mats Hummels bei der Roma: Trikottausch mit Robin Gosens ist fest eingeplant

Körperlich sieht sich Hummels mittlerweile in einer Verfassung, "wo ich auch wirklich dann auf einem gewissen Niveau spielen kann", so der Routinier. Zumal er in der aktuellen Länderspielpause weiterhin in Ruhe an seinem Fitnesszustand arbeiten kann - um dann final durchzustarten?

Juric stellte Hummels jedenfalls schon die ersten Einsätze in Aussicht. "Mario Hermoso und Mats Hummels werden in diesen drei Spielen ihre Chancen bekommen", sagte er jüngst mit Blick auf die kommenden Partien. "Sie haben zwei gute Trainingseinheiten hinter sich, auch wenn sie bisher nicht in einer Top-Verfassung sind."

Möglicherweise bekommt Hummels also am 20. Oktober die ganz große Bühne für sein Roma-Debüt. Dann geht es für die Giallorossi in der Serie A mit dem Heimspiel gegen Meister Inter Mailand weiter. Und eine Woche später hat Hummels dann schon eine Vereinbarung zum Trikottausch mit Robin Gosens, wenn die Römer bei der AC Florenz zu Gast sind. "Ist schon alles in die Wege geleitet", sagte Gosens bei Copa TS.