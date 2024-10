Mit 48! Roma-Legende Francesco Totti spricht offen von möglichem Comeback in der Serie A

© getty

Francesco Totti spielte 24 Jahre für die Profis der Roma

Der frühere Stürmer spielte in seiner Karriere nur für einen Verein - AS Rom. 1993 gelang ihm der Sprung in die Profimannschaft. In den 24 Jahren, die er für den Hauptstadtklub auflief, erzielte Totti in 857 Pflichtspieleinsätzen 323 Tore und legte 233 weitere auf.

Aber nicht nur bei seinem Herzensverein stieg Totti im Laufe seiner Karriere zu einer Legende auf, auch mit der italienischen Nationalmannschaft war er erfolgreich. Insgesamt 58-Mal lief Totti für die Squadra Azzurra auf, 2006 wurde er in Deutschland Weltmeister.

Tottis Zeit als Profifußballer gilt zwar seit 2017 als offiziell beendet, dennoch spielt er zumindest auf Amateurebene weiter. Und das mit seinem eigenen Team namens "Totti Sporting Club" in der Lega Calcio 8.