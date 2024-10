Mario Balotelli zurück in der Serie A: Deutschland-Schreck vor Unterschrift bei CFC Genua

© getty

Balotelli vor Unterschrift bei CFC Genua: Klub hatte auch über Eric Maxim Choupo-Moting nachgedacht

Auch Genuas Präsident Alberto Zangrillo hatte sich im Grunde schon länger für Balotelli stark gemacht, ihn als "Italiens besten Neuner der letzten 20 Jahre bezeichnet", dennoch hatte er die Verpflichtung hinausgezögert - wohl auch aus Respekt vor dem, nun ja, speziellen Charalter Balotellis. Daher hatte man bei Genua zuletzt wohl auch ernsthaft über Bayern Münchens Ex-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting nachgedacht.

Balotelli soll einen leistungsbezogenen Vertrag bis Saisonende unterschreiben, der ihm zwischen 400.000 und 500.000 Euro einbringen soll - in Spitzenzeiten soll Balotelli bei Manchester City rund sechs Millionen Pfund netto verdient haben. Auch bei AC Milan und der OGC Nizza verdiente er sehr gut.

2019/20 spielte Balotelli, der in Deutschland vor allem durch seine zwei Tore samt Hulk-Jubel im EM-Halbfinale 2012 bekannt wurde, zuletzt in der Serie A. Jedoch stieg er mit Brescia Calcio ab, für den Stürmer standen am Ende lediglich fünf Tore in 19 Spielen auf der Habenseite.