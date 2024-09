Später Schock für die AS Rom, Mats Hummels als Bankdrücker - Robin Gosens verliert mit Florenz

Ademola Lookman besiegelt Pleite für Florenz

Hummels hatte Borussia Dortmund zum Ende der Vorsaison verlassen und in der vergangenen Woche in der italienischen Hauptstadt einen Vertrag für eine Spielzeit unterschrieben. Am kommenden Sonntag hat Hummels im Heimspiel gegen Udinese Calcio die nächste Chance, als siebter Deutscher in der Serie A für die Roma aufzulaufen.

In einer wilden ersten Halbzeit in Bergamo lag Florenz 2:1 in Führung, kassierte aber kurz vor der Pause einen Doppelschlag. Atalantas Siegtreffer erzielte der Ex-Leipziger Ademola Lookman (45.+1), der schon Bayer Leverkusen im Europa-League-Finale mit drei Treffern fast im Alleingang bezwungen hatte.