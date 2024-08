"Wie Schnee in der Sonne": Horrorstart für Antonio Conte bei der SSC Neapel

Antonio Conte konnte nicht anders, als sich zu entschuldigen. "Wir haben uns wie Schnee in der Sonne aufgelöst", sagte der neue Trainer des italienischen Erstligisten SCC Neapel nach dem Horrorstart in die neue Serie-A-Saison bei Sky: "Ich kann mich nur bei den Neapel-Fans entschuldigen, die uns mit so großer Leidenschaft unterstützen."