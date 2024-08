"Wir führen seit drei Monaten Gespräche": Klub-Boss von Robin Gosens allmählich genervt

"Ich schätze Gosens als Spieler sehr. Aber wir führen seit drei Monaten Gespräche. Sein Manager hat ihn uns angeboten und wir würden ihn gerne verpflichten, aber bald beginnt die Meisterschaft in Italien und er hat sich noch nicht entschieden. Wenn er so unsicher ist, werden wir eine andere Lösungen suchen", sagte Turins Chef Urbano Cairo der Tageszeitung La Stampa.

Gosens könnte nach nur einer Saison beim Bundesligisten Union Berlin zurück nach Italien wechseln. Der 30-Jährige, der zuletzt nicht den Sprung in den EM-Kader geschafft hatte, spielte zwischen 2017 und 2023 bereits für Atalanta Bergamo und Inter Mailand. Die Saison in der Serie A beginnt am 17. August.