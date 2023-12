Serie A: Calhanoglu und Thuram treffen! Inter zieht wieder an Juve vorbei - Milan patzt gegen Atalanta

Champions-League-Finalist Inter Mailand ist in der Serie A wieder an die Tabellenspitze gesprungen. Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gewann überzeugend 4:0 (3:0) gegen Udinese Calcio und überflügelte Rekordmeister Juventus Turin, der am Freitag ein 1:0 gegen Titelverteidiger SSC Neapel vorgelegt hatte.

Inter (38 Punkte) und Juve (36) haben sich nach 15 Spielen schon ein gutes Stück abgesetzt. Die AC Mailand ist mit 29 Punkten auf Platz drei, zuvor hatte Inters Stadtrivale beim 2:3 (1:1) bei Atalanta Bergamo gepatzt.

Für Inter trafen unter anderem die früheren Bundesligaprofis Hakan Calhanoglu (37., Foulelfmeter) und Marcus Thuram (44.). Mit drei Toren vor der Pause innerhalb von nur sieben Minuten - neben Calhanoglu und Thuram traf auch Federico Dimarco (42.) - machte Mailand alles klar.

Milans Niederlage hatte Bergamos Luis Muriel (90.+5) besiegelt, kurz zuvor war Gäste-Spieler Davide Calabria (90.+3) mit Gelb-Rot vom Feld geflogen. Für Atalanta war zudem der Ex-Leipziger Ademola Lookman (38., 55.) doppelt erfolgreich, Olivier Giroud (45.+3) glich zum 1:1 aus, Luka Jovic (80.) zum 2:2. Dann schlug Muriel doch noch zu.