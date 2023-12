Bitter für den FC Chelsea! Wunschstürmer Victor Osimhen verlängert offenbar bei der SSC Neapel

Victor Osimhen steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung bei der SSC Neapel. Laut Fabrizio Romano hätten sich beide Parteien prinzipiell auf eine Ausdehnung des 2025 auslaufenden Kontrakts geeinigt.

Demnach verlängert der 24-jährige Stürmer aus Nigeria für ein Jahr bis 2026 mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 130 Millionen Euro.

Zuletzt soll sich vor allem der FC Chelsea um eine Verpflichtung Osimhens bemüht haben, spekuliert wurde über einen Winter-Wechsel.

Nachdem Osimhen Napoli in der vergangenen Saison zum Meistertitel geschossen hatte, kommt der Stürmer in der laufenden Saison bisher auf sieben Treffer in 15 Pflichtspielen. Oimhen war 2020 für 70 Millionen Euro von OSC Lille nach Neapel gewechselt.