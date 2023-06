SSC Neapel: Präsident verkündet Einigung mit Victor Osimhen über Vertragsverlängerung

Hiobsbotschaft für FC Bayern und Co.: Offenbar wird der begehrte Stürmerstar Victor Osimhen bei Napoli verlängern.

Die Hoffnungen zahlreicher Vereine, darunter auch der FC Bayern, auf eine Verpflichtung von Stürmer Victor Osimhen drohen zu platzen. Der Nigerianer soll vor einer Vertragsverlängerung beim SSC Neapel stehen.

Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis hat sich zur Zukunft von Osimhen im Rahmen der Vorstellung des neuen Neapel-Coachs Rudi Garcia - Nachfolger von Meistertrainer Luciano Spalletti - geäußert: "Wir haben bereits vor der Scudetto-Party mit Osimhen gesprochen und sind uns einig, den Vertrag um weitere zwei Jahre zu verlängern."

Osimhen hat noch einen Vertrag in Neapel, der bis zur Saison 2025 läuft. Sollte er diesen tatsächlich bis 2027 verlängern, bestünde in diesem Sommer nun wirklich kein Grund mehr für Napoli, den Stürmer abzugeben. Doch auch jetzt schon soll das Preisschild für den Ex-Wolfsburger weit über 100 Millionen Euro liegen.

Osimhen kam 2020 für damals schon stolze 75 Millionen Euro aus Lille zu Napoli und hatte entscheidenden Anteil am ersten Scudetto für den Maradona-Klub seit 1990. In der Serie A erzielte er 26 Tore in 32 Spielen und war zudem fünfmal in sechs Spielen in der Champions League erfolgreich.