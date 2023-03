Eintracht Frankfurt: Luka Jovic bereut frühen Wechsel zu Real Madrid

Luka Jovic von der AC Florenz bereut seinen Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid im Sommer 2019. "Ich habe Frankfurt zu früh verlassen", sagte der 25-jährige Serbe der italienischen Zeitung La Repubblica.

Nach einer überragenden Saison mit der Eintracht war Jovic 2019 für 63 Millionen Euro zu Real gewechselt. "Es lief von Anfang an alles schief", berichtete er. "Als ich bei Real ankam, richteten sich alle Blicke auf mich. Es war als 21-Jähriger schwierig, sich beim größten Verein der Welt zurechtzufinden. Bei den Verletzungen, Corona und dem unfairen Druck war es eine unglückliche Erfahrung."

Schon nach eineinhalb Jahren kehrte Jovic per Leihe zur Eintracht zurück, knüpfte dort aber nicht mehr an seine einstigen Leistungen an. Die Saison 2021/22 verbrachte er erneut in Madrid, ehe er ablösefrei nach Florenz wechselte. In 51 Pflichtspielen für Real gelangen ihm nur acht Scorerpunkte.

In Florenz könne er sich nach eigener Auskunft "gut entwickeln. Es ist das ideale Umfeld für mich", betonte Jovic. Unumstrittener Stammspieler ist Jovic zwar nicht, dennoch kommt er sehr regelmäßig zum Einsatz. In 34 Pflichtspielen verzeichnete er in der laufenden Saison bislang elf Tore und zwei Assists. In der Tabelle rangiert die Fiorentina aktuell auf Platz elf.