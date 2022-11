Juventus will wohl Milinkovic-Savic und Karsdorp

Auf der Suche nach Verstärkungen ist Juventus in der heimischen Serie A fündig geworden und will wohl gleich zwei Spieler holen.

Glaubt man neuen Berichten der Gazzetta dello Sport, bastelt Juventus Turin an einem spektakulären Doppeltransfer, der über 100 Millionen Euro kosten dürfte. So planen die Turiner, im Winter Rick Karsdorp von der AS Rom loszueisen. Sergej Milinkovic-Savic von Stadtrivale Lazio soll auch noch kommen, aber erst im kommenden Sommer.

Karsdorp zu verpflichten, sollte alles andere als schwer werden. Denn: Bei der Roma steht der Niederländer vor dem Rauswurf. Nach einem 1:1 bei Sassuolo am Mittwoch sagte Coach José Mourinho: "Die Bemühungen des Teams sind durch das unprofessionelle Verhalten eines Spielers verraten worden."

Gerüchten zufolge muss sich Karsdorp von diesen Aussagen angesprochen fühlen. Und Mourinho fügte hinzu: "Heute standen für uns 16 Spieler auf dem Platz, mir hat die Einstellung von 15 davon gefallen. Der andere muss sich im Januar einen neuen Verein suchen."

Milinkovic-Savic dürfte schwieriger zu bekommen sein. Lazio-Präsident Claudio Lotito will wohl jede Menge Kohle für seinen Starspieler sehen: "Milinkovic-Savic ist 120 Millionen Euro wert und der Preis steigt jeden Monat." Da Juve das Geld (noch) nicht zusammen hat, ist der Wechsel für den Sommer geplant.

Milinkovic-Savic: Entscheidung über Zukunft nach der WM

Mateja Kezman, Berater von Milinkovic-Savic, befand sich wohl am Freitag in Turin, um Verhandlungen mit dem Klub aufzunehmen. Eine Entscheidung dürfte aber auf jeden Fall erst nach der WM fallen, der serbische Mittelfeldspieler möchte seine Optionen nach dem Turnier ausloten.

Bei Karsdorp könnte alles hingegen ganz schnell gehen. Die Serie A geht nach diesem Wochenende in die WM-Pause und nimmt den Spielbetrieb erst im Januar wieder auf. Dann könnte der Niederländer schon für Juventus auflaufen.

Milinkovic-Savic spielt seit August 2015 für Lazio Rom und lief 244-mal für den Klub in der Serie A auf. Der 27-Jährige erzielte dabei 51 Tore und legte 48 Treffer auf. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2024.

Der Niederländer Rick Karsdorp steht beim Stadtkonkurrenten von Lazio seit Juli 2017 unter Vertrag. Der Rechtsverteidiger lief 91 Mal in der Liga für die Roma auf, dabei gelang ihm ein Treffer. Acht Assists verbuchte der 27-Jährige zusätzlich. Karsdorps Vertrag läuft bis Sommer 2025, sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf neun Millionen Euro geschätzt.