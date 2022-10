Paul Pogba: Juventus-Star nimmt einen Monat vor WM Training auf

Der französische Weltmeister Paul Pogba hat bei Juventus Turin Teile des Mannschaftstrainings absolviert und wird damit wohl rechtzeitig zur WM in Katar wieder fit.

Nach seiner Operation am rechten Knie Anfang September zeigte die Rehabilitation Resultate. "Heute ist Tag eins", sagte Pogba in einem kurzen Video, das der italienische Rekordmeister verbreitete. Darauf ist der 29-Jährige bei einigen Trainingsübungen zu sehen.

Der Franzose hofft bereits, am 2. November beim Champions-League-Duell gegen Paris St. Germain zum Einsatz zu kommen. Am 9. November wird Nationaltrainer Didier Deschamps sein WM-Aufgebot verkünden, erster Gegner ist am 22. November Australien.

Pogba hatte eine Operation nach einer im Training erlittenen Verletzung in der Saisonvorbereitung zunächst abgelehnt. Doch die Beschwerden klangen nicht ab, daraufhin entschloss er sich zu dem Eingriff.