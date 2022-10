AC Milan vs. Juventus Turin: Serie A JETZT im Liveticker - 2:0

Traditionsreiches Duell in der Serie A: Der AC Mailand empfängt am 9. Spieltag Juventus Turin. Mit unserem Liveticker halten wir Euch hier auf dem Laufenden.

Es ist das Aufeinandertreffen zweier Klubs, die in der italienischen Liga bislang noch nicht ganz dort stehen, wo sie es sich erhofft haben. Ob der AC Milan oder Juventus Turin daran heute etwas ändern können, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Serie A: AC Milan vs. Juventus Turin - 2:0 (1:0) Tore 1:0 Tomori (45.+1), 2:0 Diaz (54.) Aufstellung Milan Tatarusanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo - Bennacer, Tonali, Pobega, Brahim Diaz, Rafael Leao - Giroud Aufstellung Juventus Szczesny - Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro - Ju. Cuadrado (McKennie 46.), Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Vlahovic Gelbe Karten AC Milan: -

- Juventus Turin: Cuadrado (25.)

55. | Brahim Díaz reißt sich beim Jubel das Trikot vom Körper und nimmt die Gelbe Karte dabei sicher gern in Kauf.

54. | Toooor! AC MAILAND - Juventus Turin 2:0. Brahim Diaz nimmt an der Mittellinie Fahrt auf, er tunnelt Bremer und ist frei durch. Der Schuss von der Strafraummitte wird noch leicht abgefälscht, schlägt aber unten rechts ein.

53. | Wieder ist Leao etwas zu eigensinnig bei seinem Schuss aus 16 Metern, der knapp drüber geht. Milan war in Überzahl, ein Pass nach links oder rechts wäre bessere Wahl gewesen.

52. | Leao überläuft an der linken Strafraumkante spielerisch leicht Danilo, die anschließende Flanke ist dann aber etwas zu kräftig.

50. | Juventus muss sich nun etwas einfallen lassen. Im Falle einer Niederlage würde der Rückstand auf den Vierten Udinese auf sechs Zähler anwachsen - schon eine kleine Welt.

48. | Theo Hernandez bleibt nach einem Laufduell mit Vlahovic liegen und muss kurz behandelt werden.

46. | Das Spiel läuft wieder - keine personellen Veränderungen bei Milan.

46. | Wechsel bei den Gästen, Weston McKennie übernimmt für Juan Cuadrado, der nach gutem Beginn große Probleme auf der linken Seite hatte und ja auch schon verwarnt war.

Halbzeit | Milan führt zur Halbzeit verdient mit 1:0. Nachdem Leao zunächst zwei Mal am Pfosten gescheitert war, ließ sich Tomori in der Nachspielzeit dann die Chance aus kurzer Distanz zum bislang einzigen Treffer der Partie nicht nehmen. Zunächst war Juve das bessere Team, doch nach 20 Minuten übernahmen dann die Rossoneri das Kommando.

45.+4. | Pause in San Siro.

45.+2. | Der Treffer wird noch kurz auf Abseits oder Handspiel überprüft - es gibt keine Beanstandungen.

45.+1. | Toooor! AC MAILAND - Juventus Turin 1:0. Die Gäste finden bei der Ecke von Leao nicht in die entscheidenden Räume. So kommt Giroud nach der zu kurzen Abwehr zu frei zum Schuss. Er trifft aber nur den Rücken seines Mitspielers Fikayo Tomori, der aber gedankenschnell reagiert, sich um die eigene Achse dreht und dann die Kugel aus kurzer Distanz unter die Latte setzt.

45. | Theo Hernandez setzt sich mit großen Körpereindatz gegen Cuadrado durch und holt mit seinem Flankenversuch die Ecke heraus.

42. | Die Gäste haben nun auch sehr große Probleme im Spielaufbau, Milan macht die Räume im Mittelfeld geschickt sehr klein, bei Juve sehen wir öfter den ungenauen und damit aussichtslosen langen Ball in die Spitze.

40. | Juve wartet seit der 20 Minute auf einen Abschluss. Milan hatte in diesem Zeitraum gleich sechs Schussversuche. Zwei davon setzte Leao an den Pfosten.

38. | Der Schuss von Leao war dann doch so hart, dass Bonucci benommen am Boden liegt und sich behandeln lassen muss.

36. | Leao will es noch einmal wissen. Doch dieses Mal kommt er aus der Distanzn aber nicht am Kopf von Bonucci vorbei.

34. | Praktisch aus dem Stand sucht Leao den Abschluss aus 20 Metern und trifft den rechten Außenpfosten. Da wäre Szczesny ohne Abwehrchance gewesen.

33. | Locatelli hat rechts im Strafraum etwas Platz, doch dann kommt Kalulu und wirft sich mit großer Konsequenz in den Schussversuch.

30. | Der Klärungsversuch von Milik wird noch einmal gecheckt, ein wenig Arm war schon im Spiel. Aber die Entscheidung von Daniele Orsato gegen einen Elfmeter wird nicht überstimmt.

29. | Bei der kurz ausgeführten Ecke wird Leao nicht am Eindringen in den Strafraum gehindert. Er kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss, Milik blockt auf Kosten einer weiteren Ecke.

27. | In den letzten Minuten ist die Initiative mehr und mehr auf die Gastgeber übergegangen.

25. | Juan Cuadrado will Brahim Diaz nicht ziehen lassen und sieht für das taktische Foul die erste Verwarnung des Abends.

24. | Theo Hernandez geht mit Tempo auf den Turiner Strafraum zu, er sucht den Doppelpass mit Giroud, kommt aber nicht an den zweiten Ball.

22. | Pass von Cuadrado auf Kostic, der aber zentral im Strafraum hängenbleibt und den Ball nicht aufs Tor abschließen kann.

20. | Pfosten! Kalulu verlängert die Ecke von Tonali, mit der Hacke spitzelt Leao den Ball aufs Tor und scheitert am Aluminium.

19. | Die Rossoneri finden besser ins Spiel, die Partie neutralisiert sich nun ein wenig im Mittelfeld.

17. | Leao flankt von halblinks nach halbrechts, Braham Diaz spitzelt die Kugel unplatziert aufs Tor. Szczesny ist zur Stelle und pflückt den Ball aus der Luft.

15. | Theo Hernandez kommt zwar links an Bremer vorbei, doch seine Flanke ist dann viel zu ungenau.

13. | Danilo wird auf seinem Weg in Richtung Strafraum nicht angegangen. Der Schuss aus 20 Metern streift dann nur hauchzart rechts am Pfosten vorbei ins Aus.

12. | Vlahovic lässt die flache Hereingabe von Cuadrado mit Absicht durchrutschen, so dass Milik in sehr gute Schussposition kommt. Der Schuss ist dann aber zu unplatziert, Tatarusanu taucht ab und hat den Ball sicher.

11. | Juve erwischt den besseren Auftakt. Der Meister tut sich noch schwer, hat wohl das derbe 0:3 in London noch nicht ganz aus denm Knochen.

9. | Juve hat am gegnerischen Strafraum Überzahl. Kostic nimmt über rechts Cuadrado mit, der etwas eigensinnig aus spitzem Winkel den Abschluss sucht und nur knapp am langen Pfosten vorbei abschließt.

6. | Schon in der Anfangsphase sehen wir immer wieder das sehr interessante Außenbahnduell zwischen Theo Hernandez und Cuadrado.

4. | Milik lässt sich tief fallen und leitet den Angriff mit seinem Pass nach rechts heraus auf Cuadrado ein. Dessen scharfen Hereingabe kommt zu Kostic, der aus der Strafraummitte knapp links verfehlt.

3. | Theo Hernanderz verliert auf der linken Seite den Ball im Aufbau. Rabiot kommt zwar bis an die Strafraumgrenze, doch bei Tomori ist dann Feierabend.

1. | Los geht's. Der Ball rollt.

Vor Beginn: In der Vorsaison endete das prestigereiche Duell jeweils unentschieden. Auch heute ist eine Punkteteilung mit Blick auf die Statistiken keineswegs unrealistisch. Milan hat im laufenden Kalenderjahr nur zwei Ligaspiele verloren, aber auch Juve hat seit Jahresbeginn nur vier Pleiten in der Serie A kassiert.Vor Beginn: In der Liga hinkt Juve aber noch den Erwartungen hinterher. Der Sieg am vergangenen Wochenende gegen Bologna war erst der dritte Dreier der Saison. Napoli ist an der Tabellenspitze schon auf sieben Punkte enteilt und auch der heutige Gegner hat schon mit Punkte mehr auf dem Konto.

Vor Beginn: Milan hingegen bekam in London beim FC Chelsea mit 0:3 klar die Grenzen aufgezeigt und ist in der Gruppentabelle hinter Salzburg und den Blues vom 1. auf den 3. Platz zurückgefallen.

Vor Beginn: Beide Teams geht mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen aus der Champions League in dieses Spitzenspiel der Serie A. Zwar tat sich Juve gegen Maccabi Haifa durch schwer, am Ende stand aber ein verdienter 3:1-Sieg. Der war für die Alte Dame der erste Dreier in der laufenden CL-Saison.

Vor Beginn: Auch Massimiliano Allegri wechselt gleich vierfach. Bonucci, Alex Sandro, Locatelli und Milik kommen für De Sciglio. McKennie, Peredes und Di Maria in die Startelf.

Vor Beginn: Juventus ist mit dieser Startelf angereist: Szczesny - Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Vlahovic.

Vor Beginn: Bei den Hausherren gibt es nach der Pleite in der Königsklasse vier Wechsel. Gabbia, Theo Hernandez, Brahim Diaz und Pobega ersetzen Dest, Ballo-Toure, Krunic und De Ketelaere.

Vor Beginn: Milan beginnt wie folgt: Tatarusanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo - Bennacer, Tonali, Pobega - Brahim Diaz, Rafael Leao - Giroud.

Vor Beginn: Beide Teams sind in der Liga noch nicht so richtig in Tritt gekommen. Die Alte Dame hat nach acht Partien lediglich 13 Zähler auf dem Konto, auch der mit Verletzungen kämpfende amtierende Meister AC Mailand steht nur auf Rang fünf - wobei lediglich drei Punkte zur Spitze fehlen.

Vor Beginn: Gespielt wird heute im Giuseppe Meazza Stadion in Mailand, Schiedsrichter Daniele Orsato wird die Partie um 18 Uhr anpfeifen.

Vor Beginn: Hall und herzlich willkommen zum Duell zwischen Milan und Juventus.

© getty Der AC Milan empfängt am 9. Spieltag Juventus Turin.

Serie A, AC Milan vs. Juventus Turin: Offizielle Aufstellungen

AC Milan: Tatarusanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo - Bennacer, Tonali, Pobega, Brahim Diaz, Rafael Leao - Giroud

Tatarusanu - Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo - Bennacer, Tonali, Pobega, Brahim Diaz, Rafael Leao - Giroud Juventus Turin: Szczesny - Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro - Ju. Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Vlahovic

AC Milan vs. Juventus Turin: Serie A heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die Spiele der Serie A live und in voller Länge sehen möchtet, heißt Eure Anlaufstation DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Begegnungen der italienischen Liga, so auch das heutige Duell zwischen Mailand und Turin. Los geht es ein paar Minuten vor 18 Uhr, Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard ordnen das Geschehen für Euch ein.

Neben der Serie A hat DAZN noch mehr Fußball im Angebot: alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 sowie fast alle Partien der Champions League könnt Ihr beim "Netflix des Sports" sehen - neben vielen weiteren Sportevents aus dem US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Kampfsport, Motorsport, oder Darts. Neugierig? Dann sichert Euch DAZN hier für 29,99 im Monats- oder 274,99 Euro im Jahresabo.

