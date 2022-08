WM-Aus droht: Wijnaldum erleidet Schienbeinbruch

Dem niederländischen Nationalspieler Georginio Wijnaldum droht das Aus für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember). Wie sein Klub AS Rom am Sonntag bekannt gab, hat sich der 31 Jahre alte Mittelfeldmann im Training einen Schienbeinbruch zugezogen.

Über eine mögliche Ausfallzeit und die Art der Behandlung machte die Roma keine Angaben.

Wijnaldum war erst Anfang August auf Leihbasis von Paris St. Germain zum Conference-League-Sieger gewechselt.

Am vorigen Wochenende hatte er beim 1:0-Sieg zum Ligastart bei US Salernitana seine ersten - und vorerst letzten - zwölf Pflichtspielminuten für das Team von Starcoach Jose Mourinho absolviert.