Serie A - Nach Zoff mit Trainer: Mario Balotelli vor Wechsel in die Schweiz

Mario Balotelli wird Adana Demirspor wohl verlassen und in die Schweiz zum FC Sion wechseln. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist der Abschied des italienischen Angreifers aus der Türkei beschlossene Sache und der 32-Jährige wird am Mittwoch bereits zum Medizincheck in Sion erwartet.

Balotelli war am vergangenen Wochenende nach Spielende beim 1:0-Sieg gegen Ümraniyespor mit seinem Trainer Vincenzo Montella aneinandergeraten, Mitspieler und Betreuer mussten die beiden Streithähne trennen.

Montella wurde nach dem Spiel deutlich: "Dazu brauche ich nichts zu sagen. Er bleibt einfach hinter meinen eigenen Erwartungen zurück. Am Ende des Spiels kann es zu solchen Spannungen kommen, ich werde aber nichts anderes als das sagen."

Nun wird Balotelli den Klub nach einem Jahr wieder verlassen. In der vergangenen Süper-Lig-Saison traf er 18-mal in 31 Spielen.