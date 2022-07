Manchester United: Napoli soll über Transfer von Cristiano Ronaldo nachdenken

Napoli soll grundsätzliches Interesse an einem Transfer von Cristiano Ronaldo (37) zeigen. The Athletic schreibt, dass der italienische Traditionsverein zu Klubs den gehöre, die den wechselwilligen Stürmer von Manchester United in diesem Sommer holen wollen.

Als weitere Vereine werden in diesem Zusammenhang der FC Bayern und der FC Chelsea genannt.

Napoli verlor in dieser Transferperiode Europameister Lorenzo Insigne und den belgischen Torjäger Dries Mertens jeweils ablösefrei. Stoßstürmer Arkadiusz Milik wechselte zudem fest zu Olympique Marseille. Daher sucht der Klub von Trainer Luciano Spalletti nach Verstärkungen für die Offensive.

Ronaldo strebt derweil einen Abschied von United an. Nach Informationen von SPOX und GOAL hat er bei den Klubchefs den Wunsch hinterlegt, die Red Devils bei einem akzeptablen Angebot verlassen zu dürfen.

Ein wesentlicher Faktor für Ronaldos Wechselwunsch ist Uniteds Verpassen der Champions League. Bei Napoli sähe das anders aus, die Partenopei nehmen als Dritter der Vorsaison in der Serie A in der kommenden Spielzeit an der Königsklasse teil.

Transfer-Gerüchte: Giganten-Zweikampf um Gnabry - neuer CR7-Interessent © getty 1/20 Das Sommer-Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 3. Juli. © getty 2/20 SERGE GNABRY: Laut der englischen Sun sind Manchester City und United am Stürmer interessiert. Zuletzt lehnte der 26-Jährige, der Vertrag bis 2023 hat, erneut eine Vertragsverlängerung ab. Bayern will dem Bericht zufolge etwas mehr als 40 Millionen Euro. © getty 3/20 Gnabry wird für City demnach vor allem interessant, wenn RAHEEM STERLING die Skyblues tatsächlich Richtung FC Chelsea verlassen sollte, da auch GABRIEL JESUS offenbar kurz vor einem Wechsel zu Arsenal steht. © getty 4/20 CRISTIANO RONALDO: Nach Informationen von The Athletic soll der Superstar nun auch auf dem Zettel von Napoli stehen. Der 37-Jährige bat Manchester United offenbar bei einem guten Angebot um eine Freigabe. © getty 5/20 ANTONY: Für den Fall, dass CR7 Manchester United verlassen sollte, will Trainer Erik ten Hag wohl den Flügelstürmer von Ajax Amsterdam als Ersatz. Der Mirror berichtet, dass ten Hag die Verantwortlichen zu einem Transfer für den 22-Jährigen drängen soll. © getty 6/20 KARIM BENZEMA: Eine Verlängerung mit dem Stürmer soll bei Real Madrid wohl oberste Priorität haben. Laut der spanischen As wollen die Königlichen beim Vertrag des 34-Jährigen ein Jahr dranhängen. © getty 7/20 Der Vertrag von Benzema würde nämlich 2023 schon auslaufen. Eine Verlängerung soll laut dem Bericht die Zeit überbrücken, bis die Ausstiegsklausel über 150 Millionen Euro von ERLING HAALAND bei Manchester City greift. © getty 8/20 FRENKIE DE JONG: Ein Verkauf des Mittelfeldmanns schien lange sicher. Nun hat sich Barca-Präsident Joan Laporta auf einer Veranstaltung für einen Verbleib des 25-Jährigen ausgesprochen. © getty 9/20 "Es gibt mehrere Vereine, die ihn haben wollen, aber wir haben nicht die Absicht, ihn zu verkaufen. Er will bleiben, und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit er bleibt", so der Barca-Präsident. Problem ist aber wohl die Frage des Gehalts. © getty 10/20 EDINSON CAVANI: Lucien Favres OGC Nizza soll offenbar an dem Stürmer interessiert sein. Die Zeitung Nice-Martin berichtet, dass Präsident Jean-Pierre Rivere den 35-Jährigen gerne verpflichten würde. Der Ex-United-Spieler ist ablösefrei zu haben. © getty 11/20 GEORGINIO WIJNALDUM: Der zentrale Mittelfeldspieler ist nach Informationen des Eindhoven Dagblad auf dem Zettel von PSV. Der 31-Jährige spielte bei PSG zuletzt eher eine Nebenrolle. Sein Vertrag endet 2024. © getty 12/20 ROBERTO MASSIMO: Laut der Rheinischen Post könnte der Linksverteidiger vom VfB Stuttgart zu Fortuna Düsseldorf wechseln. Nur die Form des Transfers ist wohl noch unklar. Der VfB strebt offenbar eine Leihe für den 21-Jährigen an, F95 wohl einen Transfer. © getty 13/20 LEE BUCHANAN: Werder Bremen hat den nächsten Neuzugang an der Angel. Wie der Klub bestätigte, ist sich der Aufsteiger grundsätzlich mit dem 21-jährigen Engländer von Derby County einig. Der Linksverteidiger soll in den nächsten Tagen unterschreiben. © getty 14/20 MICHAEL GREGORITSCH: Der SC Freiburg steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung des Offensivspielers vom FC Augsburg. Sky berichtet, dass die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten seien. Der 28-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2023. © getty 15/20 JAMES TARKOWSKI: Der Innenverteidiger wechselt ablösefrei zum FC Everton. Der 29-Jährige unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre. Seit 2016 spielte Tarkowski beim FC Burnley, der jetzt von Vincent Kompany trainiert wird. © getty 16/20 ADAM GNEZDA CERIN: Der Mittelfeldspieler vom 1. FC Nürnberg schließt sich Panathinaikos Athen an. Das gab der griechische Verein offiziell bekannt. Der 22-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2026. © getty 17/20 MILE SVILAR: Der 22-Jährige kommt ablösefrei von Benfica zur AS Rom. Der Klub von Trainer Jose Mourinho gab bekannt, dass der Keeper bis 2027 in der italienischen Hauptstadt unterschrieben hat. © getty 18/20 ATIBA HUTCHINSON: Der Kapitän von Besiktas Istanbul hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der türkische Klub offiziell bekannt. Der 39-Jährige spielt seit neun Jahren im Mittelfeld von Besiktas und kommt dabei auf 325 Einsätze. © getty 19/20 ALEX TELLES: Der Linksverteidiger wurde von Erik ten Hag wohl als überflüssig eingestuft. Der Mirror will wissen, dass United versucht, den Brasilianer zu verkaufen. Der 29-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2024. © getty 20/20 IGOR TUDOR: Olympique Marseille soll laut Transfer-Experte Fabrizio Romano kurz vor der Verpflichtung des 44-jährigen Trainers stehen. Der ehemalige Torwart soll wohl bereits am Montag vorgestellt werden. Tudor trainierte zuletzt Hellas Verona.

Cristiano Ronaldo: Wechsel nach Neapel unwahrscheinlich

Ein Wechsel nach Neapel ist dennoch unwahrscheinlich: Ronaldo, der bis vor einem Jahr noch beim großen Rivalen Juventus auf Torejagd ging, würde das Gehaltsgefüge Napolis pulverisieren, verdient er bei United doch eine Summe von deutlich mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr. Ronaldo müsste zu einer großen Gehaltseinbuße bereit sein, um einen Transfer in den Süden Italiens zu ermöglichen.

United um den neuen Teammanager Erik ten Hag hat sowieso nicht vor, seinen Superstar ein Jahr vor Auslaufen dessen Vertrags abzugeben. Ein entsprechender Bericht von Sky Sports trifft nach Informationen von SPOX und GOAL zu.

Ronaldo war vor einem Jahr für 15 Millionen Euro Ablöse von Juve ins Old Trafford gewechselt. Dort erlebte er mit dem englischen Rekordmeister eine enttäuschende Saison, die in Platz sechs in der Premier League mündete. Mit 24 Pflichtspieltreffern war CR7 allerdings klar bester Torjäger bei United.