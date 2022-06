Juventus Turin hat Domenico Berardi ins Auge gefasst

Juventus Turin ist an Domenico Berardi interessiert. Nach Informationen von SPOX und GOAL ist der Flügelstürmer von US Sassuolo für die Alte Dame eine Option, falls Angel Di Maria den Turinern absagen sollte.

Juve und Di Maria standen schon kurz vor einer Einigung über einen Wechsel in diesem Sommer, nun grätscht jedoch offenbar der FC Barcelona dazwischen. Sollte sich der Argentinier nun doch für die Katalanen entscheiden, wollen sich die Turiner um Berardi bemühen.

Die Verantwortlichen von Juventus scheinen jedoch gar nicht erst auf eine Entscheidung des 34-Jährigen warten zu wollen, um den italienischen Nationalspieler ins Auge zu fassen und bezüglich eines Transfers vorzufühlen.

Berardi hat eine überragende Saison in der Serie A hinter sich, in 33 Spielen erzielte der 27-Jährige 15 Tore und legte 17 weitere auf. Ein Wechsel zu Juve wäre für Berardi eine Rückkehr, schon von 2013 bis 2015 stand er in Turin unter Vertrag.