Serie A, Übertragung: Entscheidung in der Meisterschaft zwischen Milan und Inter live im TV, Livestream und Liveticker

In der Serie A wird am letzten Spieltag zwischen den Stadtrivalen AC Milan und Inter die Meisterschaft entschieden. So könnt ihr das Saisonfinale in Italien heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben.

In einer Liga steht der letzte Spieltag an und die Meisterschaft entscheidet sich erst dann: Ein viel spannenderes Szenario kann es wohl nicht geben. Anders als in Deutschland, Spanien und Frankreich ist das so wie in England dieses Jahr auch in Italien der Fall.

Die Stadtrivalen AC Milan und Inter haben am 38. Spieltag jeweils die Chance, sich den Titelgewinn in der Serie A zu sichern. Milan gastiert zum Saisonende am heutigen Sonntag, 22. Mai, bei Sassuolo Calcio, während Inter im San Siro Sampdoria Genua empfängt. Los geht es jeweils um 18 Uhr.

In der dann doch viel besseren Ausgangslage befinden sich die Rossoneri, die mit ihren 83 Zählern zwei Punkte Vorsprung auf die Nerazzurri (81) haben und nur noch einen Punkt zur Meisterschaft benötigen. Inter muss dafür selbst ein Erfolgserlebnis einfahren und ist auf eine Milan-Pleite angewiesen, um seinen Platz auf dem Thron zu verteidigen. Bei Punktgleichheit würde der direkte Vergleich entscheiden - und der geht nach einem 2:1 und 1:1 zusätzlich an Milan.

AC Milan oder Inter? SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr die Entscheidung in der italienischen Meisterschaft heute live verfolgen könnt.

Serie A, Übertragung: Entscheidung in der Meisterschaft zwischen Milan und Inter live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der italienischen Serie A liegen in Deutschland bei DAZN. Wer das Meisterschaftsfinale heute also live sehen möchte, benötigt ein Abonnement bei dem Streamingdienst. Dieses ist im Monatsabo für 29,99 Euro zu haben, ein Jahresabo kostet 247,99 Euro. Jetzt anmelden!

DAZN bietet zum 38. Spieltag auch eine Meister-Konferenz an, in der die Spiele von Milan und Inter enthalten sind. Die Sendung dazu beginnt um 17.40 Uhr, Moderator ist Tobi Wahnschaffe. Kommentator bei Inter ist Mario Rieker, die Milan-Partie nimmt sich Carsten Fuß vor.

Natürlich besteht aber auch die Möglichkeit, jeweils im Einzelspiel einzuschalten, um entweder die einen oder die anderen 90 Minuten komplett zu sehen. Bei der Milan-Begegnung ist Flo Hauser Kommentator und Max Nicu der Experte an seiner Seite, während das Inter-Spiel von Uwe Morawe und Experte Christian Bernhard begleitet wird.

Bei DAZN bekommt Ihr demnächst übrigens auch noch das Finale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid zu sehen. Grundsätzlich seht Ihr dann unter anderem auch die Bundesliga, US-Sport mit der NBA und der NFL, Tennis, Boxen, Darts und mehr.

Serie A, Übertragung: Entscheidung in der Meisterschaft zwischen Milan und Inter im Liveticker

Wer sichert sich die Meisterschaft in Italien? Live verfolgen könnt Ihr das heute auch problemlos bei SPOX. Hier werden beide Spiele nämlich jeweils im Liveticker begleitet, sodass Euch nichts entgeht.

