Italiens Top-Klub AC Mailand kann am heutigen Sonntag in der Serie A zum ersten Mal seit 2011 wieder Meister werden. Stadtrivale Inter befindet sich am letzten Spieltag in Lauerstellung. SPOX erklärt, in welchen Fällen die Rossoneri den Thron besteigen.

Neunmal in Serie wurde Juventus Turin in Italien Meister. Nachdem es im vergangenen Jahr mit dem zehnten Triumph am Stück nicht klappte, wird die Alte Dame auch 2022 nicht ihren insgesamt 37. Titel in der Serie A einfahren. Die Trophäe verbleibt stattdessen in Mailand, wechselt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die Seiten.

Top-Klub AC Mailand führt die Tabelle in Italien nach 37 Spieltagen an, ist seiner ersten Meisterschaft seit der Saison 2010/11 damit sehr nahe. Eine Partie steht aus, dabei macht sich auch Inter noch seine Hoffnungen, am Ende auf Platz eins zu stehen.

In welchen Fällen wird Milan heute italienischer Meister? SPOX erklärt Euch im Folgenden, was dafür passieren muss.

AC Milan: So wird der Klub heute italienischer Meister

83 Punkte auf dem Konto von Milan, 81 Punkte auf dem Konto von Inter: Die Mailänder Vereine machen den Titelgewinn am heutigen Sonntag, den 22. Mai unter sich aus. Während die Rossoneri auswärts bei Sassuolo Calcio antreten, empfangen die Nerazzurri Sampdoria Genua im Giuseppe-Meazza-Stadion. Anstoß ist bei beiden Begegnungen um 18 Uhr.

Wie wird Milan Meister? Szenario 1: Die Mannschaft von Stefano Pioli fährt gegen Sassuolo, den aktuellen Tabellenelften, einen Sieg ein. Dann ist es erst recht völlig belanglos, wie Inter parallel gegen Genua performt. Gewinnen beiden Mailänder Vereine, würde die Differenz nämlich auch abschließend zwei Punkte betragen.

Wie wird Milan Meister? Szenario 2: Milan kann sich am letzten Spieltag auf fremdem Terrain sogar ein Unentschieden erlauben, das dann selbst im Falle eines Inter-Erfolgs zur Meisterschaft reichen würde. Beide Teams hätten dann nach 38 Spieltagen je 84 Punkte gesammelt, folglich würde der direkte Vergleich entscheiden. Und der geht nach einem 2:1 und einem 1:1 in den beiden Liga-Derbys an Milan!

Wie wird Milan Meister? Szenario 3: Wenn Inter verliert oder lediglich ein Remis erzielt, ist es egal, wie Milan spielt. Dann hätte selbst eine Niederlage keine drastischen Konsequenzen.

Kurzum: Milan braucht nur noch einen Punkt, Inter dagegen muss auf eine Pleite des Rivalen hoffen und selbst gewinnen.

AC Milan: So wird der Klub heute italienischer Meister - 38. Spieltag der Serie A im TV und Livestream

