WM-Playoffs: "Gebrochenes" Italien versinkt im Tal der Tränen

Italien trauert: 256 Tage nach dem EM-Triumph von Wembley hat der viermalige Weltmeister die WM-Teilnahme verspielt. Die Folgen sind noch nicht absehbar.

Trauer, Tränen, Verzweiflung, Wut: Noch im Juli feierte Italien als Europameister emotionale "notti magiche", nur 256 Tage später beklagen die stolzen Azzurri ein "disastro Italia" - ein "Weltdesaster", eine "neue Apokalypse", wie die Gazzetta dello Sport martialisch titelte.

Das blamable 0:1 in Palermo gegen den Fußball-Zwerg Nordmazedonien in den Playoffs zur WM in Katar hat den viermaligen Weltmeister in seinen Grundfesten erschüttert und in tiefe Depressionen gestürzt - mit unabsehbaren Folgen. Trainer Roberto Mancini, nach dem EM-Titel noch als Magier verehrt, ließ seine Zukunft offen.

Dabei hatte die Squadra Azzurra nach dem Triumph von Wembley geglaubt, die Schmach der verpassten WM-Qualifikation 2018 endgültig getilgt zu haben - und nun dieser "Weltalbtraum" (Tuttosport). Für Abwehr-Ikone Giorgio Chiellini ist das Scheitern die Folge monatelangen Versagens. "Wir haben seit September Fehler gemacht, dafür haben wir jetzt bezahlt", sagte der 37-Jährige: "Wir sind gebrochen, am Boden zerstört."

Dabei hatte Mancini noch vor der Partie großspurig vom WM-Titel geträumt. Nun wusste der 57-Jährige erst einmal nicht, wie es überhaupt weitergeht. "Wir werden sehen - die Enttäuschung ist zu groß, um über die Zukunft zu sprechen", sagte der geknickte Coach: "Es ist schwer, an solche Dinge zu denken. Es wird nicht einfach in den nächsten Tagen."

In der Tat. Die Last-Minute-Pleite, für die ausgerechnet der ehemalige Palermo-Profi Aleksandar Trajkovski (90.+2) sorgte, wird noch sehr lange nachhallen. Schon jetzt üben die italienischen Blätter an Mancini und seinem Team, allen voran an Torjäger Ciro Immobile, heftige Kritik.

"Kernschmelze" und "Apokalypse": Italiens Presse vergreift sich im Ton © SPOX 1/14 Nach der 0:1-Pleite gegen Nordmazedonien verpasst Italien erneut die WM. Die italienische Presse vergreift sich angesichts des Krieges in der Ukraine mit Formulierungen wie "Apokalypse" und "Kernschmelze" teilweise im Ton. © Gazzetta dello Sport 2/14 Italien - Gazzetta dello Sport: "Desaster für Italien, Mazedonien-Hohn in der 92. Minute. Auf Wiedersehen Welt, auf Wiedersehen Europäer, auf Wiedersehen alles. Das Abenteuer ist vorbei, Italien gibt es nicht mehr. Wir sind zurück in der Apokalypse." © Corriere della Sera 3/14 Corriere della Sera: "Katastrophe! Italien verliert gegen Nordmazedonien. Die Azzurri verpassen auch die WM 2022. Ausgelöscht von einer Nation, Nordmazedonien, von der viele nicht wusste, dass die existiert. Italien war niemals gefährlich." © Corriere dello Sport 4/14 Corriere dello Sport: "Unfassbar, die nächste Katastrophe. Italien ist erneut aus der WM raus. Am 11. Juli feierten wir den unglaublichen EM-Titel auf den Straßen Italiens. Acht Monate später haben sich die magischen Nächte in einen Albtraum verwandelt." © Tuttosport 5/14 Tuttosport: "Blauer Albtraum! Mancini-K.o. gegen Mazedonien und raus aus der WM." © La Repubblica 6/14 La Repubblica: "Zwei verpasste Weltmeisterschaften in Folge sind gleichbedeutend mit einer Kernschmelze, aus der unser Fußball nur schwer wieder aufstehen wird. Italien zum zweiten Mal in Folge aus der WM ausgeschieden." © La Stampa 7/14 La Stampa: "Es ist Gewissheit. Es gibt eine Generation ohne WM. Kinder, die sie nie gesehen haben, Spieler, die sie nie erlebt haben, und es ist noch schlimmer als beim letzten Mal." © Marca 8/14 Spanien - Marca: "Italienische Tragödie, episches Nordmazedonien!" © AS 9/14 AS: "Nordmazedonien kickt Italien! Der amtierende Europameister verpasst zum ersten Mal zwei Weltmeisterschaften in Folge." © Mundo Deportivo 10/14 Mundo Deportivo: "Italien, einmal mehr ohne WM!" © Sun 11/14 England - Sun: "Italien wird rausgeschmissen! Italien verpasst zweite WM in Folge. Mazedonien überrascht Europameister mit Traumtor in der Nachspielzeit." © Daily Mail 12/14 Daily Mail: "Demütigung für Italien! Italiens WM-Albtraum." © Sky Sports 13/14 Sky Sports: "Italien verpasst Weltmeisterschaft nach überraschender Niederlage gegen Nordmazedonien." © Blick 14/14 Schweiz - Blick: "Last-Minute-Schock für Europameister gegen Nordmazedonien: Italien ist raus und fährt nicht zur WM!"

Italien: "Jetzt muss viel neu aufgebaut werden"

Mancini habe "seinen magischen Touch verloren und den Fehler begangen, weiterhin auf Immobile zu hoffen", monierte die Gazzetta. Der Corriere dello Sport schimpfte über das "niedrigste Niveau aller Zeiten" und schrieb von einer "neuen Stunde Null" für Italiens Fußball: "Jetzt muss viel neu aufgebaut werden."

Der "verbitterte" Verbandschef Gabriele Gravina will an Mancini festhalten. "Ich wünsche mir, dass er bleibt. Wir haben uns für ein Projekt verpflichtet", sagte er bei RAI. Man brauche jetzt aber viel Energie, "um wieder in Gang zu kommen".

Die heißblütigen Italiener kennen sich aus mit derartigen Dramen - gerade in der jüngeren WM-Geschichte. 2010 in Südafrika und 2014 in Brasilien waren die Azzurri, 2006 noch Weltmeister in Deutschland, bereits in der Vorrunde gescheitert, 2018 in Russland erst gar nicht dabei gewesen.

Der EM-Triumph von London sollte endgültig der Wendepunkt sein. Sollte! "Im vergangenen Sommer hatte ich mit der Mannschaft das schönste Erlebnis meines Lebens, heute ist es für mich die größte Enttäuschung", sagte Mancini. So sei eben "der Fußball. Manchmal passieren unglaubliche Dinge - und es ist passiert."

Es ist wirklich "incredibile", unglaublich. Unter Mancini war Italien in 37 Spielen unbesiegt - Weltrekord! In 42 Partien gab es gerade mal zwei Niederlagen, gegen die Schweiz in der Gruppenphase und nun gegen Nordmazedonien - doch die waren entscheidend, um Italien in ein tiefes Tal der Tränen zu stürzen.