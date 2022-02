"One-way-Ticket, Bruder!" Als Inter-Trainer Jose Mourinho Adriano gegen Frank Lampard tauschen wollte

Sein Talent war grenzenlos, doch nach dem Tod seines Vaters war Adriano nicht mehr derselbe. Für Jose Mourinho verkam er zum Tauschobjekt.

Wenn eine große Legende des Fußballsports altert, wenn man spürt, dass die Leistungen langsam nachlassen oder dass das Alter zumindest wohl nicht mehr viele Karrierejahre zulässt, findet ein Wort vermehrt den Einzug in den Sprachgebrauch: der Erbe. Fans und Medien brauchen einen Hoffnungsträger, den "neuen Pele", den "neuen Messi" oder "den neuen Maradona".

Je größer die Legende, umso lauter der Wunsch nach einem Erben, gerade im Falle von gerade sehr starken Nationalmannschaften. In den meisten Fällen wirkt die Sehnsucht geradezu verzweifelt, denn die unter enormem Druck stehenden Nachwuchsspieler werden oft schlicht überhypt. Wer will sich schon eingestehen, dass es für manche Stars so direkt einfach keinen adäquaten Erben geben kann? Nur ab und zu besteht tatsächlich Grund zur Hoffnung.

Brasilien hofft auf Adriano als Erbe des großen Ronaldo

So auch in Brasilien, als es um den Erben des großen Ronaldo geht. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn dieser muss auf niemand Geringeren als einen Weltmeister und zweifachen Weltfußballer folgen. Und dennoch spürt man es zu Beginn der 2000er weltweit: Dieser Adriano, der ist etwas Besonderes. Der hat nicht nur bei Pro Evolution Soccer eine für die Gegner schon unfaire linke Klebe. Nein, dieser junge Bulle kann tatsächlich der Erbe Ronaldos werden. Weniger Skills, klar, weniger Instinkt - aber jede Menge Power. Tore sind garantiert!

2008 denkt das so ziemlich niemand mehr. Adriano ist da zum zweiten Mal bei Inter Mailand, die Nerazzurri hatten ihn im Winter 2003/04 für damals stolze 24 Millionen Euro aus Parma zurückgeholt. Ein guter Deal, da ist sich jeder sicher. Denn der bullige Stürmer löst zunächst immer mehr das Versprechen ein, das man mit ihm verbindet: Im Alter von 21 Jahren sind er und sein berüchtigter linker Fuß bereits in der Serie A gefürchtet. Im Sommer 2004 ist sein Ausgleich im Copa-America-Finale gegen Argentinien der Wendepunkt in der Nachspielzeit. Wenige Wochen später dann der Anruf aus der Heimat: Adrianos Vater ist tot. Herzinfarkt. Und auch das Herz von Ronaldos Erben bricht in diesem Moment. Unheilbar.

© getty Februar 2009: Jose Mourinho hat Adriano gerade vom Platz geholt.

Inter Mailand: Mourinho will Adriano loswerden

Adriano erholt sich von dem Schicksalsschlag nie mehr, seine Form fällt ins Bodenlose, Depressionen und Alkohol tun ihr Übriges. Was bleibt, ist der große Name und das Gefühl, dass das Talent ja immer noch in dem Jungen steckt und darauf wartet, herausgekitzelt zu werden. 2008 kommt Jose Mourinho nach Mailand. Der Star-Coach weiß um die Hoffnungen, die immer noch heimlich mit seinem brasilianischen Angreifer verbunden werden und will dies für sich nutzen. Aber nicht, indem er den gefallenen Star wieder aufbaut - Adriano, der vermeintliche Erbe des großen Ronaldo, ist in den Augen des Portugiesen zur Tauschmasse verkommen.

Mourinho und Adriano verstehen sich nicht, der Trainer will ihn loswerden und dabei noch das Maximum aus dem Namen des mittlerweile 26-Jährigen herausholen. Und Mourinho will Stars, genauer genommen einen Star: Frank Lampard. Mr. Chelsea himself, bereits jahrelang von The Special One trainiert worden, der natürlich beste Kontakte zu seinem Ex-Klub hat. Mourinho bietet den Londonern gutes Geld - plus Adriano. Zwei Fliegen mit einer Klappe.

FC Chelsea: Tauschgeschäft um Adriano und Frank Lampard?

Lampard hat bei den Blues gerade ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt und zeigt sich durchaus interessiert. Und Adriano? Sein Berater Gilmar Rinaldi sagt gegenüber Observer Sport: "Mourinho und Adriano haben sich getroffen und miteinander gesprochen. Ich kann nicht sagen, wie das Treffen gelaufen ist. Der Spieler fliegt nächste Woche von Rio de Janeiro aus nach Mailand, denn am Mittwoch beginnt die Saisonvorbereitung. Ich werde weder bestätigen noch dementieren, dass er für Lampard eingetauscht wird."

Im Klartext: Es wird wohl ausgiebig verhandelt. Bei allem, was man später über den weiteren Lebensweg und das Mindset von Adriano erfahren wird, wäre es für Mourinho und Inter ein Mega-Deal, das größtmögliche Ausreizen des großen brasilianischen Namens. Alles hängt wohl an den Bluesa - und die lassen sich nicht über den Tisch ziehen. The Special One bietet und bietet, die Blues lehnen ab und lehnen wieder ab, bis Lampard schließlich einen Fünfjahresvertrag in London unterzeichnet.

Aus der Traum für Mourinho, der nicht nur auf den englischen Superstar verzichten muss, sondern auch Adriano nicht loswird. Die folgende Saison wird zur Qual für beide, wie Adriano später verrät: "Die Presse verfolgte mich überall hin, und Mourinho sagte immer nur: 'Verf*ckte Hölle! Verdammte Scheiße! Du willst mich fertigmachen, oder nicht, Junge?' Ich sagte: 'Oh Gott, hol mich hier raus!' Ich kam überhaupt nicht zurecht."

Mourinhos Sprüche: "Bodö auf MotoGP-Bike, wir auf dem Fahrrad" © getty 1/34 Jose Mourinho hat sich in der Conference League mit der Roma bis auf die Knochen blamiert. Die Italiener unterlagen beim norwegischen Klub Bodo/Glimt mit 1:6. Anschließend ging Mou mit seiner eingesetzten B-Elf hart ins Gericht. © getty 2/34 "Es schien, als ob Solbakken auf einem MotoGP-Bike unterwegs war, während unsere Spieler auf einem Fahrrad saßen. Als ich sagte, dass wir im Vatikan beten müssen, dass wir keine Verletzungen bekommen, wusste ich, wovon ich sprach." © getty 3/34 Und der Portugiese ergänzte sarkastisch: "Das einzig Gute ist, dass man mich jetzt nicht mehr fragen wird, warum ich immer die gleichen Spieler einsetze. Eine solche Niederlage hinterlässt Wunden." © getty 4/34 Bei einer virtuellen Fragerunde "Game on with Mourinho", veranstaltet vom Tottenham-Sponsor AIA, wurde er gefragt, wie er mit Kritik an seiner Person umgehe und verglich das mit der NASA. © getty 5/34 "Niemand diskutiert Raketen-Wissenschaft mit den Leuten von der NASA. Aber sie denken, dass sie mit einem der wichtigsten Trainer in der Geschichte über Fußball diskutieren können. Das ist das Schöne am Fußball. Ich habe das akzeptiert." © getty 6/34 Nach dem 2:1-Sieg von Liverpool gegen Tottenham hat sich Jose Mourinho über das Verhalten von Jürgen Klopp beschwert. "Wenn ich mich so aufführe wie er, fliege ich auf jeden Fall raus", sagte Mou. © getty 7/34 Und Mourinho weiter: "Aus irgendeinem Grund gelten für mich andere Regeln. Die Schiedsrichter lassen ihm einfach alles durchgehen." © getty 8/34 Als TV-Experte über die Titelkandidaten der Premier League: "Manchester City, Tottenham, Liverpool und noch Man City's B-Mannschaft." © getty 9/34 "Herr Bonucci und Herr Chiellini könnten beide an der Harvard-Universität unterrichten, wie man als Innenverteidiger spielt. Fantastisch, absolut fantastisch." © getty 10/34 "Seine Leistung war gut, aber nur deswegen, weil er auf meiner Seite gespielt hat. Ich habe für ihn gedacht, ich habe seine Leistung angeleitet. Ich habe jede einzelne Entscheidung für ihn getroffen." Mou über United-Verteidiger Luke Shaw. © getty 11/34 Er hält drei Finger in die Höhe: "Wissen Sie, was das ist? Es heißt 3:0, aber es bedeutet auch drei Meistertitel . Ich habe mehr gewonnen als die anderen 19 Trainer zusammen. Also zeigen Sie Respekt, Mann!" (nach dem 0:3 gegen Tottenham im August 2018) © getty 12/34 "Please don’t call me arrogant, but I’m a European champion and I think I’m a special one." (bei seiner Vorstellung in Chelsea, der Mythos ist geboren) © getty 13/34 "Wir haben Top-Spieler und, entschuldigen Sie, wenn ich arrogant bin, wir haben einen Top-Trainer." © getty 14/34 "Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Ich kenne nur keinen Besseren." © getty 15/34 "Wenn ich einen einfachen Job gewollt hätte, dann wäre ich in Portugal geblieben - wunderschöne blaue Stühle, den Champions League Pokal, Gott und direkt hinter Gott, Ich." © getty 16/34 "Druck? Was für ein Druck? Druck ist, wenn arme Menschen sich dumm und dämlich arbeiten, um ihre Familie ernähren zu können. Im Fußball gibt es keinen Druck." © getty 17/34 "Wenn ich hier in den nächsten Monaten gefeuert werde, bin ich Millionär und übernehme eben in ein paar Monaten einen anderen Klub." (über einen eventuellen Rauswurf beim FC Chelsea - eine Abfindung von 30 Millionen Pfund stand angeblich im Raum) © getty 18/34 "Wenn ich sagen würde, was ich über den Schiedsrichter denke, wäre meine Karriere sofort vorbei." (über den Schiedsrichter Wolfgang Stark nach einer Champions-League-Niederlage gegen Barcelona) © getty 19/34 "Wenn ich in Barcelona gehasst werde, dann ist das deren Problem, und nicht meins. Angst ist ein Wort, das es in meinem Fußball-Wortschatz nicht gibt." © getty 20/34 "Der Zweite ist immer nur der Erste der Letzten. Da ist es egal, ob man zehn Punkte zurückliegt oder 500 Tore erzielt hat." © getty 21/34 "Er spielt, weil ich keinen anderen habe. Wenn man keinen Hund zum Jagen hat, muss man eine Katze mitnehmen." (Über Karim Benzema) © getty 22/34 "Der Unterschied zwischen mir und Pellegrini ist, wenn mich Real rauswirft, werde ich nicht den FC Malaga trainieren." © getty 23/34 "Es ist eine Tatsache, dass der Referee aus einem Land kommt, in dem es keinen Fußball gibt." (nach einer Niederlage mit Chelsea, der Schiedsrichter kam aus Luxemburg) © getty 24/34 "Nachdem ich den FC Porto zum Champions-League-Sieg geführt hatte, bin ich gegangen. Del Neri kam und wurde nach 15 Tagen gefeuert." © getty 25/34 "Das soziale Leben mit der Mannschaft ist gleich Null. Khedira lebt mit Özil und Özil mit Khedira. Ihre Integration ist nicht einfach, obwohl wir eine junge, freundliche und angenehme Truppe sind." © getty 26/34 "Als Inter-Trainer fühle ich mich wie Robin Hood. Aber auch Jesus Christus wurde nicht von allen geliebt. Welche Hoffnung bleibt da also noch für mich?" © getty 27/34 "Gott denkt bestimmt, dass ich ein geiler Typ bin, deswegen hat er mir so viel gegeben." © getty 28/34 "Meine Frau mag nicht, wenn ich zu Hause bin. Deswegen verbringen meine Mannschaften die Nacht vor den Heimspielen im Hotel." © getty 29/34 "Ich will keinen Spieler, der ein perfekter Mann ist und einen fantastischen Charakter hat. Das ist der Typ, den ich für meine Tochter als Mann will." © getty 30/34 "Wenn mein Leben verfilmt wird, wäre George Clooney die ideale Besetzung. Er ist ein fantastischer Schauspieler und meine Frau glaubt, er sei perfekt." © getty 31/34 "Ich bin die neunteinflussreichste Person der Welt, vor Obama. Auf welchem Platz steht meine Frau? Sie müsste mindestens achte sein. Ich bin nicht der Chef zu Hause." © getty 32/34 "Meine Trainer-Laufbahn ist mit der von Frank Rijkaard nicht zu vergleichen. Er hat nichts gewonnen, ich eine ganze Menge." © getty 33/34 "Barcelona hat einen großen Klub, aber in 200 Jahren Geschichte haben sie nur einen Europapokal geholt. Ich trainiere erst seit wenigen Jahren und habe genauso viel gewonnen." © getty 34/34 "Junge Spieler sind ein bisschen wie Melonen. Nur wenn du sie öffnest und probierst, bist du dir 100 Prozent sicher, ob die Melone gut ist."

Adriano stürzt ab, Mourinho holt mit Inter die Champions League

Im Sommer 2009 werden die Gebete des Brasilianers erhört: "Ich wurde für die Nationalmannschaft nominiert und bevor ich abreiste, fragte Mourinho: 'Du kommst nicht zurück, oder?' Ich sagte: 'Du hast es erfasst! One-way-Ticket, Bruder!'" Adriano unterschreibt bei Flamengo, wechselt ablösefrei nach Brasilien.

Was nach einem Triumph des Spielers klingt, entpuppt sich aber als reiner Segen für den Trainer. Adriano wird nie zu Ronaldos Erben, schlimmer noch: Er wird nie wieder mehr als ein durchschnittlicher Spieler sein. Bis 2016 wechselt der Wandervogel munter zwischen einer Vielzahl an Klubs und der Vereinslosigkeit hin und her, ehe er seine Karriere beendet.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Serie A live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Der Junge aus Rio kehrt in die armen Verhältnisse zurück, aus denen er ursprünglich gekommen ist. Drogen, Waffen, Alkoholismus, Übergewicht, kriminelle Banden - der heute 40-Jährige ist heute ein Schatten des Stürmers mit der linken Klebe, dem die Welt und vor allem Brasilien zu Füßen lag. Und Mourinho? Der wird 2010 mit Inter Champions-League-Sieger. Ohne Adriano - und ohne Lampard.