Juventus Turin scharf auf Lyon-Star Bruno Guimaraes

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin beschäftigt sich nach Informationen von SPOX und GOAL mit einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes von Olympique Lyon.

Beide Klubs standen in den letzten Tagen bezüglich eines möglichen Transfers bereits in Kontakt, doch ein Wechsel in die Serie A dürfte sich als schwierig gestalten.

OL fordert für den 24-jährigen brasilianischen Nationalspieler eine Ablösesumme von mindestens 45 Millionen Euro - eine ordentliche Summe in Corona-Zeiten.

Guimaraes war erst im Januar 2020 von Athletico Paranaense für 20 Millionen Euro nach Lyon gewechselt und avancierte auf Anhieb zum Stammspieler. Mit Brasilien gewann er im August 2021 zudem die Olympischen Spiele.

In der aktuellen Saison bestritt Bruno wettbewerbsübergreifend 23 Spiele für OL, sein Vertrag in Lyon läuft noch bis 2024.