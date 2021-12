Riccardo Neri und Alessio Ferramosca: Der tragische Tod zweier früherer Juventus-Talente

Riccardo Neri und Alessio Ferramosca träumten von einer Profikarriere bei Juve. Vor 15 Jahren kamen sie tragisch ums Leben.

Als Juventus Turin in der Saison 2006/07 nach dem Manipulationsskandal Calciopoli in der Serie B um den Wiederaufstieg kämpfte, träumten zwei Jugendspieler der Bianconeri von der großen Karriere bei ihrem Verein: Riccardo Neri und Alessio Ferramosca. Heute sind ihre Namen mit der größten Tragödie in Juves jüngerer Klubgeschichte verbunden.

Neri war ein sehr talentierter Torhüter. Er wuchs in Gambassi auf, im Großraum Florenz und war großer Fiorentina-Fan. Er verehrte den ehemaligen Serie-A-Keeper Sebastien Frey und sein Kinderzimmer, das er sich mit seinem Bruder teilte, hing voll mit Postern der Fiorentina-Stars. Dennoch entschied er sich im Jahr 2005, in den Nachwuchs von Florenz' Erzrivalen Juventus zu wechseln. Denn er wusste, dass dieser Wechsel seine große Chance war, es im Fußball zu etwas zu bringen.

Ferramosca wuchs in Turin auf und spielte erst bei einem kleineren Klub. 2006 kam der Mittelfeldspieler, den man heute vermutlich als Achter bezeichnen würde, dann zu Juventus. Zu dem Klub, bei dem seinerzeit auch sein Idol Alessandro del Piero noch spielte.

Wie Neri war auch Ferramosca ein guter Schüler, dennoch hatten sie beide nur ein Ziel: Fußballprofi bei Juve werden und eines Tages vor den Fans der Bianconeri für die erste Mannschaft auflaufen.

Über 500 Millionen verbrannt! Diese Juve-Transfers zahlten sich nicht aus © getty 1/21 Ein Jahrzehnt lang hat Juventus Turin die italienische Liga dominiert und neun Scudetti in Serie eingefahren. Mittlerweile ist der Glanz aber verflogen, nach der Hinrunde steht Juve nur auf dem fünften Tabellenplatz und muss um die Königsklasse zittern. © getty 2/21 Grund dafür sind Fehlinvestitionen, die den einstigen Serie-A-Krösus auch in eine brenzlige finanzielle Situation gebracht haben. Die Gazzetta dello Sport hat nun eine Liste der verschwenderischsten Juve-Transfers der vergangenen Jahre aufgestellt. © getty 3/21 In die Gesamtkosten fließen Ablöse, Berater-Provisionen, Gehalt und Abfindungen ein - abzüglich Einnahmen durch Verkauf oder Leihe. Aufgrund der hohen Einnahmen und der Leistungen taucht CR7 trotz Gesamtkosten von 277 Mio. Euro nicht in der Liste auf. © getty 4/21 Platz 9: CRISTIAN ROMERO (seit 2019 bis 2021, 0 Spiele): Gesamtkosten 10 Millionen Euro © getty 5/21 Seit seinem 26-Millionen-Wechsel von Genua zu Juve spielte er keine einzige Sekunde bei der Alten Dame, die Konkurrenz in der Innenverteidigung war einfach zu groß. Nun will sich der 23-Jährige bei den Spurs beweisen. © getty 6/21 Platz 8: ADRIEN RABIOT (seit 2019 bei Juve, 6 Tore und 5 Assists in 105 Spielen): Gesamtkosten 29 Millionen Euro © getty 7/21 Spielt regelmäßig bei der Alten Dame, auch wenn seine Leistungen dies nicht rechtfertigen. Viel zu oft bleibt er komplett unsichtbar und wurde 2019 von SportMediaset zu einem der schlechtesten Transfers der Liga gewählt. © getty 8/21 Platz 7: MARKO PJACA (seit 2016 bei Juve, 1 Tor in 21 Spielen): Gesamtkosten 32 Millionen Euro © getty 9/21 Mit hohen Erwartungen kam der junge Kroate nach Turin, 2018 erklärte er eines Tages so gut "wie Neymar und Hazard" sein zu können. Daraus wurde bisher aber nichts, mehrere Leihen (z.B. zu S04) blieben ebenfalls erfolglos. Bei Juve ohne Zukunft. © getty 10/21 Platz 6: AARON RAMSEY (seit 2019 bei Juve, 6 Tore und 6 Assists in 70 Spielen): Gesamtkosten 44 Millionen Euro © getty 11/21 Juve gelang ein Coup, als sie ihn 2019 ablösefrei von Arsenal holten. Jetzt gehört er zu den Top-Verdienern, rechtfertigt dies aber nicht. Allegri soll erfolglos versucht haben, ihn in die Mannschaft zu integrieren. Spielte diese Saison nur 112 Minuten. © getty 12/21 Platz 5: DEJAN KULUSEVSKI (seit 2020 bei Juve, 8 Tore und 11 Assists in 69 Spielen): Gesamtkosten 49 Millionen Euro © getty 13/21 Der Schwede ist physisch robust, kann offensiv nahezu alle Position besetzen und ist erst 21 Jahre alt. Bei der Alten Dame läuft es aber einfach nicht, unter Allegri ist er fast komplett aus der Rotation gefallen. Es riecht nach einem Neustart anderswo. © getty 14/21 Platz 4 - FEDERICO BERNARDESCHI (seit 2017 bei Juve, 12 Tore und 24 Vorlagen in 167 Spielen): Gesamtkosten 73 Millionen Euro © getty 15/21 Kam als großes Talent aus Florenz nach Turin, schafft es in seinen mittlerweile vier Saisons aber nie, vollends zu überzeugen. Konstanz ist das große Problem in seinem Spiel, genau wie seine mangelnde Torgefahr. Die Zeichen stehen auf Trennung. © getty 16/21 Platz 3 - ARTHUR (seit 2020 bei Juve, 1 Tor in 41 Spielen): Gesamtkosten 85 Millionen Euro © getty 17/21 Der Techniker galt bei Barca einst als neuer Xavi und brachte große Erwartungen mit sich, als er im Tausch mit Pjanic nach Turin kam. Schafft es aber nicht, die Zügel in die Hand zu nehmen und ist meist nur Ersatz. Steht nun wohl wieder vor dem Abschied. © getty 18/21 Platz 2 - DOUGLAS COSTA (2017 bis 2021 bei Juve, 10 Tore und 21 Assists in 103 Spielen): Gesamtkosten 87 Millionen Euro © getty 19/21 Der Flügelflitzer schaffte es nie, seine Ablöse zu rechtfertigen und bleibt mehr aufgrund seiner Verletzungen und einer Spuckattacke in Erinnerung. Auch seine Leihen zum FC Bayern waren nur teils erfolgreich. Im Sommer ging's nach Brasilien. © getty 20/21 Platz 1 - GONZALO HIGUAIN (2016 bis 2020 bei Juve, 66 Tore und 16 Assists in 149 Spielen): Gesamtkosten 122 Millionen Euro © getty 21/21 Der Argentinier sollte der Stürmer der Zukunft bei den Bianconeri werden, schon bei seinem Debüt hatte er aber mit Übergewicht zu kämpfen und konnte die Herzen der Fans nie erobern. 66 Tore erzielte er immerhin, nach Leihen spielt er nun in der MLS.

Neri und Ferramosca verstarben im Dezember 2006

Doch am 15. Dezember 2006 ereignete sich eine schreckliche Tragödie, die diese Träume abrupt beenden sollte. Ferramosca war 17 Jahre alt, Neri hätte zwei Tage später seinen 17. Geburtstag gefeiert.

Gegen 17.30 Uhr an jenem Freitag hatten sie das Training mit ihrer Jugendmannschaft beendet. Es war nicht viel los im Trainingszentrum, da die erste Mannschaft am Abend in der Serie B gegen Cesena spielen sollte.

Im Laufe des Trainings waren einige Bälle über den Zaun geflogen und während ihre Mannschaftskameraden bereits in die Umkleidekabine gingen, zogen Neri und Ferramosca los, um die Bälle zu suchen.

Juventus' Serie-B-Spiel wurde abgesagt

Einer von ihnen versuchte dabei vermutlich, einen Ball aus dem künstlichen Teich zu fischen, der sich hinter dem Trainingsgelände befand. An dessen Ufer war eine Plastikfolie befestigt, auf der er wahrscheinlich ausrutschte und ins Wasser stürzte. Als der andere der beiden Jungs dies bemerkte, probierte er vermutlich, ihn aus dem Teich zu ziehen und rutschte dabei selbst auf der Plastikfolie aus. Jene Folie verhinderte dann vermeintlich auch, dass sie wieder aus dem Wasser herausklettern konnte und Neri und Ferramosca erfroren schließlich in dem eiskalten Teich, der angelegt worden war, damit ein nahegelegener Bach die angrenzenden Schulen nicht überflutet.

Erst etwa eine Stunde nach dem Unglück, gegen 18.30 Uhr am 15. Dezember 2006, bemerkte jemand, dass die Kleidung von Neri und Ferramosca immer noch an deren Platz in der Kabine hing. Er informierte die Polizei und das gesamte Trainingszentrum wurde abgesucht, bis ein Handschuh am Rande des Teiches darauf hinwies, dass den Jungs dort etwas passiert sein musste.

Taucher zogen die beiden schließlich aus dem Wasser und trotz der starken Unterkühlung hofften die Ärzte noch darauf, sie wiederbeleben zu können. Alle Maßnahmen waren jedoch vergeblich und Neri und Ferramosca verstarben an jenem Abend in zwei unterschiedlichen Krankenhäusern.

Deschamps: "Ich bin zutiefst erschüttert"

Schnell versammelten sich zahlreiche Juve-Fans davor und und bekundeten ihre Trauer. Das Spiel der ersten Mannschaft gegen Cesena wurde abgesagt, um etwa 21.30 Uhr informierte Juventus' damaliger Sportlicher Leiter Alessio Secco dann das Profiteam über den Tod der beiden Jugendspieler.

Vor allen Serie-A- und Serie-B-Partien an jenem Wochenende wurde eine Schweigeminute abgehalten. Der Beerdigung von Neri und Ferramosca am 20. Dezember 2006, fünf Tage nach dem Unglück, wohnte die gesamte erste Mannschaft von Juventus bei. "Es ist eine unvorstellbare Tragödie. Ich bin zutiefst erschüttert", sagte der damalige Juventus-Trainer Didier Deschamps.

Ciro Ferrara, Juve-Legende und damals Nachwuchskoordinator, sagte: "Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Es ist furchtbar, die Jungs nie wiederzusehen. Ich kann keine Worte dafür finden, ich bin zerstört."