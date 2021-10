AC Mailand: Andrea Belotti möchte offenbar Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic werden

Angreifer Andrea Belotti vom FC Turin plant offenbar einen Wechsel zum Serie-A-Vizemeister AC Mailand. Wie Tuttosport berichtet, könnte der italienische Europameister bei den Rossoneri Zlatan Ibrahimovic ersetzen, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft.

Belotti verfügt in Turin noch über ein bis zum kommenden Sommer datiertes Arbeitspapier und eine Verlängerung ist nicht in Sicht, wie Torino-Präsident Urbano Cairo beim Festival dello Sport in Trient bestätigte: "Er hat nicht unterschrieben und will wahrscheinlich auch nicht unterschreiben."

Cairo führte aus: "Ich habe ein Angebot gemacht, das über meine Möglichkeiten hinausging, aber ich kann ihn zu nichts zwingen. Ich glaube nicht, dass er unterschreiben will."

Belottis favorisierte Option ist laut Informationen von Tuttosport ein Wechsel zu Milan. Das Blatt beruft sich dabei auf mehrere Berater, die von einem ablösefreien Wechsel zur kommenden Saison ausgehen.

Wenn Turin nicht auf eine Ablöse verzichten will, ist jedoch auch ein Wechsel zur Winterpause denkbar. Dem Bericht zufolge könnten dabei bis zu fünf Millionen Euro und eine Verlängerung der Leihe von Milan-Spieler Tommaso Pobega inklusive Kaufoption winken. Gespräche zwischen den beiden Klubs sollen jedoch noch keine laufen.