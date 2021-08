Juventus Turin und Sassuolo wegen Transfer von Manuel Locatelli einig

Juventus Turin ist sich mit Sassuolo über den Transfer von Manuel Locatelli einig. Nach Informationen von SPOX und Goal handelt es sich bei dem Deal zunächst um eine Leihe des 23-Jährigen. Im Anschluss besteht für die Alte Dame jedoch eine Kaufverpflichtung für Locatelli, sodass die Turiner insgesamt 35 Millionen Euro für ihn auf den Tisch legen müssen.

Auch der FC Arsenal wurde in den zurückliegenden Wochen immer wieder mit Locatelli in Verbindung gebracht, dessen Priorität nach Informationen von SPOX und Goal jedoch immer der Transfer zu Juve war.

Locatelli wird von Juve nun erst einmal für fünf Millionen Euro ausgeliehen, die restlichen 30 Millionen fließen im kommenden Sommer, wenn er fest verpflichtet wird. Bis zum Jahr 2026 soll er sich an die Turiner binden.

In seinen drei Jahren bei Sassuolo entwickelte sich Locatelli zu einer der prägenden Figuren des Teams, das in der vergangenen Saison mit dem Erreichen des achten Tabellenplatzes in der Serie A überraschte.

Seine guten Leistungen führten dazu, dass er von Nationaltrainer Roberto Mancini in den EM-Kader der Squadra Azzurra berufen wurde und sich deshalb nun Europameister nennen darf.