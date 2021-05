Lazio-Chef Claudio Lotito muss sich von Zweitligist US Salernitana trennen

Lazio-Chef Claudio Lotito muss sich bis zum 25. Juni vom Aufsteiger US Salernitana trennen. Sollte der Unternehmer den Klub nicht verkaufen, können die Süditaliener nicht in die Serie A zurückkehren. Das beschloss der italienische Verband am Montag.

Salernitana würde nach 22 Jahren in die Serie A zurückkehren. Der Verein gehört Lotito, der auch Chef von Erstligist Lazio Rom ist. Weil sich allerdings nicht zwei Serie-A-Klubs gleichzeitig im Besitz einer Person befinden dürfen, wird sich Lotito offiziell von Salernitana trennen müssen.

Der Verein war nach dem Serie-A-Abstieg 1999 in Schieflage geraten und nach der Auflösung neu gegründet worden. Auch der FC Empoli kehrt als Zweitligameister nach zwei Jahren in Italiens höchste Spielklasse zurück.

Der AC Monza, wo auch der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng sowie der italienische Ex-Nationalspieler Mario Balotelli unter Vertrag stehen, können in den Aufstiegsspielen ihre Chance auf den dritten und letzten Aufstiegsplatz noch nutzen. In die 3. Liga steigen neben Delfino Pescara auch Schlusslicht Virtus Entella und der frühere Erstligist Reggiana Calcio ab.