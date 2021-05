AC Milan: Zlatan Ibrahimovic fehlt offenbar im Endspurt der Serie A

Die AC Milan muss im Kampf um die Champions League ohne Superstar Zlatan Ibrahimovic auskommen. Der Schwede kann nach Informationen der Gazzetta dello Sport wegen Problemen am linken Knie bei den Serie-A-Spielen am Mittwoch gegen FC Turin und am Sonntag gegen Cagliari Calcio nicht auflaufen. Der Einsatz des 39-Jährigen im letzten Saisonspiel ist angeblich fraglich.

Ibrahimovic hatte sich die Verletzung am Sonntag bei Rekordmeister Juventus Turin (3:0) zugezogen.

Milan liegt auf Platz drei der Tabelle hinter dem neuen Meister Inter Mailand und Atalanta Bergamo, Klub des deutschen Nationalspielers Robin Gosens. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Juve beträgt drei Punkte.

Auch das schwedische Nationalteam macht sich mit Blick auf die EM Sorgen um Ibrahimovic. Der Stürmerstar wird sich in den nächsten Tagen weiteren Kontrollen unterziehen.