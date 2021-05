Der amtierende Meister Juventus Turin spielt eine für seine Verhältnisse schwache Saison. Es droht sogar das Verpassen der Champions League. Am letzten Spieltag kann sich die Alte Dame jedoch noch qualifizieren. Wir zeigen Euch, wie das Team um Starstürmer Cristiano Ronaldo in die Champions League kommt.

Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League, vor dem 38. Spieltag Fünfter in der Liga - für Juventus Turin droht die Saison eine Katastrophe zu werden. Im Falle einer Verfehlung der Champions-League-Plätze würde auch der 2:1-Sieg im Finale der Coppa Italia gegen Atalanta Bergamo am vergangenen Mittwoch wenig Trost schenken.

Serie A: Bologna vs. Juventus - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Der Super-GAU kann jedoch noch verhindert werden, dafür müssen die Turiner am heutigen Sonntag (23. Mai) im Ligafinale jedoch liefern. Der amtierende Meister trifft im Stadio Renato Dall'Ara auf den FC Bologna. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Parallel dazu finden fünf weitere Spiele statt, von denen zwei Partien für die Alte Dame besonders von Bedeutung sind - nämlich Atalanta Bergamo gegen AC Mailand und SSC Neapel gegen Hellas Verona. Juventus ist in der Tabelle der Serie A aktuell Fünfter. Auf den anvisierten vierten Platz (AC Mailand), der die Champions-League-Qualifikation sichern würde, fehlt lediglich ein Punkt.

Ebenso trennt den Tabellendritten SSC Neapel und Juve nur ein Punkt. Auf Platz zwei (Atalanta Bergamo) fehlen drei Punkte. Der Finalgegner aus dem Pokal ist jedoch wegen des verlorenen direkten Vergleichs nicht mehr einholbar. Die Tabellenränge drei und vier werden demnach anvisiert.

Serie A, Szenarien: So kommt Juventus Turin noch in die Champions League

Ob Juventus den Sprung in die Königsklasse schafft, ist also auch abhängig von den Ergebnissen aus den Parallelspielen. Juventus Turin kommt noch in die Champions League, wenn...

Juventus sein Spiel gegen Bologna gewinnt und entweder der SSC Neapel oder der AC Mailand verliert.

Falls jedoch der SSC Neapel und der AC Mailand gewinnen, sind die Turiner unabhängig von ihrem Ergebnis auf jeden Fall nicht für die Champions League qualifiziert, weil das Team von Trainer Andrea Pirlo im Dreiervergleich schlechter abschneidet.

Serie A: Juventus, AC Mailand, SSC Neapel und Atalanta heute im TV und Livestream

Die Entscheidungsspiele von heute könnt Ihr alle im Livestream bei DAZN verfolgen. Sowohl als Einzelspiele als auch in der "GoalZone"-Konferenz, in der auch die Entscheidungen des französischen Meisterkampfs gezeigt werden.

Zum Fußballangebot von DAZN zählen neben Partien der Serie A und Ligue 1 auch ausgewählte Spiele der Bundesliga, Primera Division sowie Champions League und Europa League dazu.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro. Doch davor habt Ihr die Chance, DAZN erst einmal einen Monat lang zu testen.

Serie A: Juventus, AC Mailand, SSC Neapel und Atalanta heute im Liveticker

Das Saisonfinale in Italien könnt Ihr außerdem auch im Liveticker bei SPOX mitverfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Atalanta Bergamo vs. AC Mailand.

Hier geht's zum Liveticker: Bologna vs. Juventus Turin.

Hier geht's zum Liveticker: SSC Neapel vs. Hellas Verona.

Serie A: Die Tabelle vor dem 38. Spieltag