Juventus Turin: Kehrt Gianluigi Buffon zu Parma zurück?

Parma Calcio arbeitet offenbar an einer Rückholaktion von Torwartlegende Gianluigi Buffon. Sky Italia berichtet, der Serie-A-Absteiger wolle den Weltmeister von 2006 in seine sportliche Heimat zurückholen. Buffons Vertrag bei Rekordmeister Juventus läuft im Sommer aus und er hat seinen Abschied von bereits offiziell verkündet.

Buffon stammt aus der Parma-Jugend, da schaffte er den Durchbruch als Profi, gewann mit den Gialloblu unter anderem den UEFA-Cup und wechselte schließlich 2001 für mehr als 50 Millionen Euro Ablöse zu Juve. Dort spielt er seitdem mit einem Jahr Unterbrechung: 2018/19 stand er bei Paris Saint-Germain zwischen den Pfosten.

Buffon verriet in einem Interview mit der GQ, dass er in Italien einzig für Juventus und Parma spielen werde. Es passt ins Bild, dass der Neuaufbau Parmas in der Serie B von Enzo Maresca geleitet wird. Er ist ein ehemaliger Juve-Weggefährte Buffons und wechselt von Manchester City als Cheftrainer nach Parma. Gemäß Sky Italia versuche Parma nun Überzeugungsarbeit zu leisten, damit Buffon beim "Projekt direkter Wiederaufstieg" an Bord komme.

Zahlreiche Klubs aus dem Ausland sollen allerdings ebenfalls Interesse an Buffon zeigen. Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon wurde bereits gehandelt und auch der griechische Spitzenklub Olympiakos sowie mehrere Vereine aus Brasilien sollen ihre Fühler nach dem 43-Jährigen ausgestreckt haben.

Serie A: Die teuersten Abgänge in der Geschichte von Parma Calcio © imago images 1/33 Das einstige italienische Schwergewicht Parma Calcio hat in seiner Geschichte mehrere Stars hervorgebracht - und anschließend für teures Geld verkauft. Welche Spieler brachten am meisten Geld ein? © imago images / PanoramiC 2/33 Platz 15: MARTIN LAURSEN (damaliges Alter: 24) - in der Saison 2002/03 zum AC Mailand - Ablösesumme: 11 Millionen Euro © imago images / PanoramiC 3/33 Der dänische Innenverteidiger bestritt kein einziges Pflichtspiel für Parma. Nach seiner Verpflichtung von Hellas Verona für ein Jahr nach Mailand verliehen und anschließend verkauft. Danach noch fünf Jahre für Aston Villa am Ball. © imago images / Buzzi 4/33 Platz 15: SEBASTIAN GIOVINCO (25) - in der Saison 2012/13 zu Juventus Turin - Ablösesumme: 11 Millionen Euro © imago images / HochZwei/GN 5/33 Der kleine Angreifer stammt aus der Juve-Jugend und kehrte nach Stationen in Empoli und Parma dorthin zurück, den absoluten Durchbruch schaffte er jedoch nicht. Deutlich besser lief es bei Toronto FC (83 Tore), seit 2019 bei Al-Hilal in Saudi-Arabien. © imago images / IPA Photo 6/33 Platz 14: MATTEO BRIGHI (23) - in der Saison 2004/05 zu Juventus Turin - Ablösesumme: 11,5 Millionen Euro © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 7/33 Juve holte den zentralen Mittelfeldspieler per Rückkaufoption 2005 zurück und verkaufte ihn einen Tag später für 16 Millionen nach Rom. Hatte seine beste Zeit bei Chievo Verona und der Roma und wurde auf seine alten Tage zum Wandervogel. © imago images / Team 2 8/33 Platz 13: EVANILSON (27) - in der Saison 2003/04 zu Borussia Dortmund - Ablösesumme: 15 Millionen Euro © imago images / Mika Volkmann 9/33 Stand zwischen 2001 und 2003 zwar bei Parma unter Vertrag, lief allerdings - wie in den Jahren davor und danach - leihweise für den BVB auf. Dort Deutscher Meister, spielte später noch ein halbes Jahr beim 1. FC Köln und bis 2013 in seiner Heimat. © imago images / Stellan Danielsson 10/33 Platz 12: SERGIO CONCEAICAO (26) - in der Saison 2001/02 zu Inter Mailand - Ablösesumme: 18 Millionen Euro © imago images / GlobalImagens 11/33 Nach zwei Jahren bei Lazio und nur einem in Parma spielte der portugiesische Rechtsaußen für Inter und erneut für Lazio. Dort holte er das Double. Außerdem dreimal Meister mit dem FC Porto, wo der 56-fache Nationalspieler heute als Trainer tätig ist. © imago images / Sportpress/Staccioli 12/33 Platz 11: ADRIAN MUTU (24) - in der Saison 2003/04 zum FC Chelsea - Ablösesumme: 19 Millionen Euro © imago images / Paul Marriott 13/33 In Parma traf der rumänische Stürmer in der Saison 2002/03 22-mal und spielte sich in den Fokus der Topteams. Mehrfach aufgrund von Kokainkonsums gesperrt, später erzielte er 69 Treffer für Florenz. Trainiert derzeit die U21 seines Heimatlandes. © imago images / Kolvenbach 14/33 Platz 10: MARCO DI VAIO (26) - in der Saison 2002/03 zu Juventus Turin - Ablösesumme: 21 Millionen Euro © imago images / WEREK 15/33 In Parma traf Di Canio 57-mal, dann schlug Juve zu, wo er ein Jahr später Meister wurde. Nach schwächeren Jahren ab 2008 Leistungsträger in Bologna und Montreal, wo er 2014 seine Karriere beendete. In Bologna heute als Chefscout tätig. © imago images / Contrast 16/33 Platz 9: MATIAS ALMEYDA (28) - in der Saison 2002/03 zu Inter Mailand - Ablösesumme: 22,1 Millionen Euro © imago images / PanoramiC 17/33 Der argentinische Sechser (77 Länderspiele) wechselte auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu Inter, zwei Jahre später ging es ablösefrei zu Brescia und dann in die Heimat. Karriereende beim Jugendklub River Plate. Dort begann auch seine Trainer-Laufbahn. © imago images / Claus Bergmann 18/33 Platz 8: FABIO CANNAVARO (28) - in der Saison 2002/03 zu Inter Mailand- Ablösesumme: 23 Millionen Euro © imago images / Laci Perenyi 19/33 421 Serie-A-Spiele bestritt der Weltklasse-Verteidiger für Neapel, Parma, Inter und Juve. Mit 33 Jahren Weltmeister und Weltfußballer und im Anschluss drei Jahre bei Real. Arbeitete bereits in Saudi-Arabien und den Emiraten als Trainer, nun in China. © imago images / Sportpress/Staccioli 20/33 Platz 7: ADRIANO (21) - in der Saison 2003/04 zu Inter Mailand - Ablösesumme: 23,4 Millionen Euro © imago images / Action Plus 21/33 Die Rolle als Ronaldo-Erbe war für ihn prädestiniert. Verletzungen, Depressionen und Alkohol verhinderten es. Nach vier Jahren bei Inter in die Heimat verliehen, auch eine kurzfristige Rückkehr nach Italien zur Roma scheiterte. Karriereende in Miami. © imago images / Ulmer 22/33 Platz 6: ALBERTO GILARDINO (23) - in der Saison 2005/06 zu AC Mailand - Ablösesumme: 25 Millionen Euro © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 23/33 Zweimal in Folge wurde er Zweiter in der italienischen Torschützenliste, dann schlug Milan zu. Auch in Mailand und Florenz treffsicher, 2006 Teil des WM-Kaders. Ab 2012 wechselte er jährlich und spielte unter anderem für Genua, Bologna und in China. © imago images / Magic 24/33 Platz 5: MARCIO AMOROSO (26) - in der Saison 2001/02 zu Borussia Dortmund - Ablösesumme: 25,5 Millionen Euro © imago images / WEREK 25/33 Avancierte 2002 zur BVB-Legende, als er als Torschützenkönig großen Anteil an der Meisterschaft hatte. In der Folge ging es aufgrund von Verletzungen und mangelnder Einstellung schnell abwärts. Ein Jahr in Malaga, dann wieder in Brasilien aktiv. © imago images / PanoramiC 26/33 Platz 4: JUAN SEBASTIAN VERON (24) - in der Saison 1999/2000 zu Lazio Rom - Ablösesumme: 30 Millionen Euro © imago images / HochZwei/DIPAG 27/33 Brauchte nur eine Saison in Parma, um die großen Klubs auf den Plan zu rufen. 2001 zahlte Manchester United 42,6 Millionen für den argentinischen Strategen, später spielte er für Chelsea und Inter. Seit 2014 ist er Präsident von Heimatklub Estudiantes. © imago images / PanoramiC 28/33 Platz 3: LILIAN THURAM (29) - in der Saison 2001/02 zu Juventus Turin - Ablösesumme: 36,15 Millionen Euro © imago images / Ulmer 29/33 Entwickelte sich in Parma zum Weltklasse-Verteidiger und verbrachte fünf Jahre bei Juve. Dort zweimal Meister, außerdem Welt- und Europameister mit Frankreich (Rekordnationalspieler). Nach Herzproblemen beendete er 2008 seine Karriere. © imago images / Contrast 30/33 Platz 2: GIANLUIGI BUFFON (23) - in der Saison 2001/02 zu Juventus Turin - Ablösesumme: 52,88 Millionen Euro © imago images / Sportimage 31/33 Seit seinem 648. Einsatz in der Serie A Rekordspieler der italienischen Liga. Mit einer Unterbrechung von einem Jahr in Paris seit 2001 bei Juve. Mit neun Meisterschaften erfolgreichster Spieler der Ligageschichte. Auch 176 Länderspiele sind der Topwert. © imago images / Claus Bergmann 32/33 Platz 1: HERNAN CRESPO (25) - in der Saison 2000/01 zu Lazio Rom - Ablösesumme: 56,81 Millionen Euro © imago images / PanoramiC 33/33 Der begnadete Strafraumstürmer traf in Parma ganze 94-mal. Auch seine Zeit bei Lazio war erfolgreich, ehe es nach einem Jahr bei Inter zu Chelsea ging. Dort wurde er nicht glücklich, 2006/07 konnte er bei den Nerazzurri kurz an alte Zeiten anknüpfen.

Buffon: Wechsel ins Ausland wahrscheinlicher

Buffon ließ sich die Parma-Hintertür zwar offen, rechnet aber nach eigenen Angaben nicht mit einem Verbleib in seiner Heimat: "Ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wo ich sein werde, auch wenn alles darauf hinausläuft, dass ich Italien verlasse, denn am Ende war die Erfahrung in Paris wunderbar für mich, sie hat mich sowohl fußballerisch als auch menschlich bereichert, ich habe mich als besserer Mensch gefühlt."

In den kommenden Wochen will sich der Weltmeister von 2006 entscheiden. Auch ein Karriereende ist noch möglich, das sagte er zuvor bei DAZN: "Ich möchte schauen, ob ich noch diesen Enthusiasmus, diese Motivation und diese Leidenschaft habe, damit ich hart arbeite, um wieder der alte Buffon zu werden. (...) Ich habe immer andere begeistert. Wenn jemand jetzt mal bei mir für Enthusiasmus sorgen könnte, wäre das schön." Falls das nicht gelinge, sei eben Schluss: "Ich werde dann ganz friedlich aufhören."