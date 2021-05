Juventus Turin vs. AC Milan: Serie A heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit Inter Mailand steht in dieser Saison bereits der Sieger der italienischen Liga fest. Um den zweiten Platz wird jedoch weiterhin gekämpft. Juventus Turin empfängt heute AC Milan. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spitzenspiel im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Mit einem 2:0-Sieg über Tabellenschlusslicht FC Crotone hat sich Inter Mailand am vergangenen Spieltag den 19. Meistertitel der Vereinsgeschichte gesichert. Zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 heißt der Meister in Italien also nicht Juventus Turin.

Hinter den Nerazzurri hingegen ist es noch weiterhin spannend. Um die verbliebenen Champions-League-Plätze streiten sich nämlich aktuell fünf Mannschaften. Darunter auch Juventus Turin und AC Milan.

Juventus Turin vs. AC Milan: Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Am heutigen Sonntag, den 9. Mai, treffen mit Juventus Turin und AC Milan im Rahmen des 35. Spieltags zwei absolute Topteams aufeinander. Gespielt wird um 20.45 Uhr im Allianz Stadium in Turin. Der Unparteiische Paolo Valeri wird dabei die Partie leiten.

© imago images / Pacific Press Agency Cristiano Ronaldo führt mit 27 Treffern die Torschützenliste der Serie A an.

Juventus Turin vs. AC Milan: Serie A heute live im TV und Livestream

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte für die italienische Serie A beim Streamingdienst DAZN. Wer heute also Juve gegen Milan live und in voller Länge sehen möchte, kann dies nur mit einem Zugang zum "Netflix des Sports" machen.

Vorberichte dazu gibt es ab 20.30 Uhr. Das dreiköpfige Team bestehend aus Moderator Sebastian Benesch, Kommentator Marco Hagemann und Experte Christian Bernhard begleitet Euch durch die Begegnung.

Die Spiele der Serie A bilden nur einen kleinen Bruchteil des kompletten DAZN-Angebots. Im Fußballbereich etwa werden auch Duelle aus der Champions League, Bundesliga, Ligue 1, Primera Division, Europa League sowie Nations League gezeigt.

DAZN hat zudem nicht nur für Fußballfans etwas zu bieten. Auf der Plattform sind nämlich auch Livestreams zu den US-Sportarten (NFL, NHL, NBA, MLB), Tennis, Radsport, Motorsport, Darts, Handball, Wintersport, UFC, Wrestling, Boxen und Rugby vorfindbar.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro könnt Ihr diese Vielzahl an Sportarten mittels Abonnement freischalten. Doch vorher wird Euch noch angeboten, DAZN einen Monat lang kostenlos zu testen.

Juventus Turin vs. AC Milan: Serie A heute im Liveticker

Für alle, die nicht über ein DAZN-Abo verfügen, tickert SPOX die Partie Juventus gegen AC Milan live auf der eigenen Website. Ihr verpasst damit auch keine relevanten Spielaktionen.

Hier geht's zum Liveticker: Juventus vs. AC Milan.

