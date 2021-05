FIFA 21: Ex-BVB-Star Achraf Hakimi von Inter Mailand wettert gegen EA Sports

Inter Mailands Außenverteidiger Achraf Hakimi hat sich öffentlich darüber beschwert, dass er von EA Sports in der beliebten Fußballsimulation FIFA 21 nicht für das Team of the Season der Serie A berücksichtigt wurde. Der vielseitige Rechtsfuß nannte dies in einem Tweet unter anderem "Bull...".

Außerdem schrieb Hakimi an die Entwickler bei EA Sports gerichtet: "Welch ein Witz! Falls Ihr etwas gegen mich habt, dann sagt es mir einfach." Statt Hakimi schafften es auf den Außenverteidigerpositionen Juan Cuadrado von Rekordmeister Juventus Turin und Milans Theo Hernandez in das TOTS. EA Sports hatte seine Auswahl, die von Juve-Superstar Cristiano Ronaldo angeführt wird, am Freitag verkündet.

Hakimi war im vergangenen Sommer nach zwei Jahren auf Leihbasis bei Borussia Dortmund für 45 Millionen Euro Ablöse von Real Madrid zu Inter gewechselt. Dort hatte er zunächst leichte Anpassungsschwierigkeiten, ehe er sich im Laufe der Saison zu einem der Erfolgsgaranten beim Serie-A-Meister entwickelte.

Der 22-Jährige steuerte in 36 Ligaeinsätzen sieben Tore und neun Assists zum Titelgewinn bei. Seine starken Leistungen bewegen den FC Bayern dazu, intensiv über eine Verpflichtung zur kommenden Spielzeit nachzudenken. Allerdings steht Hakimi noch bis 2025 bei den Nerazzurri unter Vertrag.

Der Marokkaner ist übrigens nicht der erste Inter-Star in dieser Saison, der wegen FIFA gegen EA Sports wettert. Vor einigen Monaten hatte Starstürmer Romelu Lukaku sich wegen seines Ratings beim Spielehersteller beschwert.

Der Belgier echauffierte sich damals: "Seien wir ehrlich, FIFA spielt einfach mit den Bewertungen, damit wir Spieler anfangen, uns über das Spiel zu beschweren und mehr Werbung für sie machen ... Ich mache bei diesem Sch**ß nicht mit". Ich weiß was ich tue."