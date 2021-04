Serie A: Inter Mailand marschiert Titel entgegen - Juventus rückt an Platz zwei heran

Inter Mailand ist der Meistertitel in der Serie A kaum noch zu nehmen: Die Nerazurri gewannen am Sonntag am 30. Spieltag mit 1:0 gegen Cagliari Calcio und haben an der Tabellenspitze weiter neun Punkte Vorsprung auf Stadtrivale Milan. Juventus Turin und der SSC Neapel rückten mit Siegen wieder an den AC Mailand heran.

Das Tor des Tages erzielte Matteo Darmian für Inter in der 77. Minute. Für den Tabellenführer war es der elfte Sieg in Serie, zuletzt gab man am 23. Januar Punkte ab (0:0 bei Udinese Calcio).

Mit 74 Punkten liegt Inter nun wieder neun Zähler vor Milan, welches am Samstag mit 3:1 bei Parma Calcio gewann, dabei aber Superstar Zlatan Ibrahimovic durch eine Rote Karte verlor.

Platz drei belegt weiter Juventus Turin. Der Titelverteidiger siegte mit 3:1 (2:0) gegen CFC Genua (die Highlights im Video). Den Treffer zum Endstand erzielte der Ex-Schalker Weston McKennie, Cristiano Ronaldo blieb ohne Treffer.

Auch der SSC Neapel feierte einen Sieg: Dank Treffern von Fabian und Victor Osimhen siegte man 2:0 bei Sampdoria Genua. Napoli liegt mit 59 Punkten drei hinter Juve, Atalanta Bergamo könnte am Sonntagabend aber noch vorbeiziehen. Lazio Rom gewann 1:0 bei Hellas Verona und hat nach dem Siegtreffer von Sergej Milinkovic-Savic in der zweiten Minute der Nachspielzeit weiter Außenseiterchancen auf die Königsklasse.

