Franck Ribery: Verlängerung in Florenz statt Rückkehr in in die Bundesliga?

Nachdem zuletzt Gerüchte um eine Bundesliga-Rückkehr des Franzosen kursierten, scheint sich eine 180-Grad-Wende abzuzeichnen.



Bayern-Legende Franck Ribery könnte entgegen jüngster Gerüchte doch keine Rückkehr in die Bundesliga anpeilen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, plant sein Verein AC Florenz mit einer Vertragsverlängerung für den Routinier.

Demnach soll Ribery für ein weiteres Jahr verlängern, während vermutlich sein Gehalt und sein Status auf den eines Rotationsspielers heruntergeschraubt werden. Laut Gazzetta soll es gar um eine Halbierung seiner Bezüge gehen.

Dass die Fiorentina überhaupt eine Verlängerung von Riberys Arbeitspapier anstrebt, galt zuletzt als eher unwahrscheinlich. Der Franzose wurde stattdessen mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg wurden beispielsweise als Interessenten genannt.

Ribery steht seit 2019 bei Florenz unter Vertrag, in dieser Saison gelangen ihm in 22 Serie-A-Partien zwei Tore und fünf Vorlagen. Zuvor prägte der mittlerweile 38-Jährige in seinen zwölf Jahren eine Ära beim FC Bayern München.