Zlatan Ibrahimovics Freundin Helena Seger über das erste Treffen: "Habe ihn angemault, sofort abzuhauen"

Helena Seger, seit 2001 die Lebensgefährtin von Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic, hat verraten, wie kurios das erste Treffen mit dem schwedischen Stürmer einst ablief.

Auf einem Parkplatz in Malmö, Ibrahimovics Heimatstadt, trafen sie zufällig erstmals aufeinander. "Liebe auf den ersten Blick? Nein. Er hatte seinen Ferrari schlecht geparkt, so dass er meinen Mercedes blockierte und ich nicht ausparken konnte", erzählte Seger der Zeitschrift Elle. Sie fuhr fort: "Ich habe ihn ziemlich angemault, dass er sofort abhauen soll und wie man sieht, hat ihm das gefallen."

Ibrahimovic war seinerzeit 21 Jahre alt, die deutlich ältere Seger bereits 32. "Ich war bereits selbstständig, mitten in meiner Karriere und hatte genug Vermögen. Ich hatte es nie notwendig, einen Kicker zu haben, der mich ernährt", betonte sie schon vor einiger Zeit in einem Interview.

Das Zusammenleben mit Ibra sei indes "nicht einfach", erklärt Seger. "Aber ich gebe zu, auch nicht mit mir. Ich glaube, ich gefalle Zlatan, weil ich ihm Paroli biete."

Das frühere Model wohnt derzeit mit den beiden gemeinsamen Söhnen in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Dort will die Familie auch nach Zlatans Karriere leben, deren Ende aber noch auf sich warten lassen dürfte. Bei Milan läuft Ibrahimovics Vertrag zwar Ende Juni aus, eine Fortsetzung seiner Laufbahn gilt aber als wahrscheinlich. Immerhin ist der 39-Jährige immer noch ein erstklassiger Torjäger: Er kommt in dieser Serie-A-Saison bis dato auf 14 Treffer in 14 Einsätzen.