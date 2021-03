Zlatan Ibrahimovic - Hope Solo rechnet mit "Narr" Ibra ab: "Heuchlerisch, falsch und dumm"

Die ehemalige Weltklasse-Torhüterin Hope Solo ist in der Diskussion zwischen LeBron James und Zlatan Ibrahimovic um die Rolle von Sportlern in der Politik ihrem Landsmann zur Seite gesprungen und hat den Schweden heftig kritisiert: "Selbst zu sagen, dass Sportler die Klappe halten sollten, dass LeBron die Klappe halten sollte, ist ein politisches Signal", erklärte Solo in einem Interview mit beIn Sports.

"Es ist heuchlerisch, falsch und dumm", ergänzte sie und bezeichnete den Milan-Stürmer zudem als "Narren, weil er denkt, dass Sport nichts mit Politik zu tun hat". Die beiden Themen gingen in den USA "Hand in Hand".

Ibrahimovic startete zuletzt einen öffentlichen Disput, indem er die Einmischung von James in politische Belange kritisierte. "Halt dich raus. Mach einfach, worin du am besten bist, denn sonst sieht es nicht gut aus", sagte er in einem Interview für Discovery+ in Schweden. "Er ist phänomenal, aber ich mag es nicht, wenn Leute einen bestimmten Status haben und dann losgehen und Politik machen."

Der Konter des NBA-Stars folgte umgehend: "Ich werde niemals einfach den Mund halten bei Dingen, die falsch sind. Ich spreche über und für meine Leute und ich spreche über Gleichberechtigung, soziale Ungerechtigkeit, Rassismus, systematische Wählerunterdrückung."

Ibrahimovic nach Aussagen in der Kritik: "Unglaublich dumm"

Dass gerade Ibrahimovic das sage, fand James sogar "lustig", denn: "Soweit ich weiß, war er 2018 derjenige, der sich über die gleichen Themen in Schweden geäußert hat. Weil sein Nachname nicht den dortigen Nachnamen entspricht. Er hatte damals das Gefühl, dass er auf dem Feld von Rassismus begleitet wurde."

In der Folge entwickelte sich eine Debatte, in der Ibrahimovic auf seinem Standpunkt verharrte ("Rassismus und Politik sind zwei paar Schuhe. Sportler vereinen die Welt, Politik spaltet sie. Sportler müssen Sportler sein, Politiker müssen Politiker sein."), während zahlreiche Prominente wie Ex-NBA-Spieler Baron Davis dem Lakers-Star zur Seite sprangen. "Zlatan, bleib L.A. mit deinem Arsch fern. Du bist unglaublich dumm", schrieb er auf Twitter.