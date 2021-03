AC Mailand - Zlatan Ibrahimovic fuhr per Anhalter zum Musikfestival: "Bin ich ein Risiko eingegangen? Vielleicht"

Das Leben des Zlatan Ibrahimovic ist um ein kurioses Kapitel reicher: Der Schwede verriet, dass er per Anhalter zum berühmten Musikfestival nach Sanremo fuhr, wo er als Gast und Moderator erwartet wurde - auf einem Motorrad.

"Wir standen drei Stunden im Stau. Irgendwann habe ich meinem Fahrer gesagt, dass er die Türe öffnen und mich aussteigen lassen soll", erklärte Ibra auf einer Pressekonferenz.

Er führte aus: "Ich habe einen Motorradfahrer gestoppt und ihn gefragt: 'Kannst Du mich nach Sanremo fahren?' Ich weiß, das hört sich verrückt an. Bin ich ein Risiko eingegangen? Vielleicht. Aber ich habe keine Angst, Risiken einzugehen. Ich wäre ansonsten nicht pünktlich angekommen."

Der von Ibrahimovic angesprochene Motorradfahrer bestätigte die Geschichte des Stürmer-Stars später. "Ich war auf dem Heimweg. Als ich aufgrund des Verkehrs anhalten musste, sah ich diesen schwarzen Van", sagte er im Gespräch mit Radio Montecarlo und schob nach: "Zwei Leute saßen in dem Auto, einer davon sah aus wie Ibra. Ich dachte: Das ist Ibra! Plötzlich kurbelte der Fahrer das Fenster runter und sagte: 'Zlatan fragt, ob Du ihn mit nach Sanremo nehmen kannst?' Ich sagte: Kein Problem!"

Er habe Ibrahimovic einen Helm zur Verfügung gestellt und sich mit dem prominenten Mitfahrer auf den Weg gemacht. "Ich rief meine Frau an und sagte ihr, dass ich Ibra nach Sanremo fahren muss. Sie hat mir natürlich nicht geglaubt. Zlatan wollte selbst fahren, aber ich habe ihm gesagt: Nein Ibra, ich fahre! Ich bin großer Milan-Fan. Er versprach mir, dass er mir ein Trikot schickt."

Ibrahimovic kam rechtzeitig in Sanremo an und wurde im Anschluss von der italienischen Presse für seine Moderationen gelobt. Derzeit laboriert der Routinier an einer Adduktorenverletzung.