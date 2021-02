Serie A: Juve erleidet Rückschlag im Meisterschaftskampf

Der italienische Meister Juventus Turin hat bei seiner Jagd auf das Mailänder Spitzenduo AC und Inter einen Rückschlag erlitten. Das Team von Superstar Cristiano Ronaldo setzte beim SSC Neapel durch eine 0:1 (0:1)-Niederlage seine Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch beim portugiesischen Vertreter FC Porto in den Sand und verlor damit im Rennen um seinen zehnten Titelgewinn nacheinander weiter an Boden.

Juve hat unverändert sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer AC Mailand. Die Lombarden spielen erst am Samstagabend bei Abstiegskandidat Spezia Calcio und können dabei ihren Vorsprung auf die Alte Dame weiter vergrößern. Inter, das am Sonntag (20.45 Uhr) zum Spitzenspiel gegen Champions-League-Anwärter Lazio Rom antritt, liegt momentan fünf Zähler vor Turin. Der Rekordmeister hat allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

In Neapel fiel die Entscheidung zugunsten der Hausherren schon vor der Pause. Lorenzo Insigne verwandelte nach Videobeweis einen Foulelfmeter (31.). Auch der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo konnte die Pleite seiner Mannschaft nicht verhindern und ging zum vierten Mal in den vergangenen fünf Liga-Spielen leer aus.

