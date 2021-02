Serie A: Robin Gosens bringt Autobiografie heraus

Nationalspieler Robin Gosens bringt schon im Alter von 26 Jahren eine Autobiografie heraus. Das Buch "Träumen lohnt sich - Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi", erscheint am 8. April bei Edel Books.

Darin zeichne der Spieler von Atalanta Bergamo laut Angaben des Verlags seinen Karriereverlauf vom "Dorfkicker" zu "einem der besten Außenverteidiger Europas" nach.

Er beschreibe, "wie er bei einem Probetraining des Bundesligisten Borussia Dortmund kläglich scheiterte, was ihm bei der ersten Kontaktaufnahme von Bundestrainer Jogi Löw durch den Kopf ging" und wie er während der Corona-Pandemie zeitweise "in seiner Dachgeschosswohnung eingesperrt war".

Im Interview mit SPOX und Goal sprach Robin Gosens über seine Erfahrungen in Italian, über "Brudis" und Deutschrap in der Kabine. Hier geht es zum Interview. Im Dezember stellte er zudem klar, was es mit einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga und einem Wechsel zu Schalke 04 auf sich hat.

Gosens Erstlingswerk, das in Zusammenarbeit mit dem Sportjournalisten Mario Krischel entstanden ist, soll im Handel 19,95 Euro kosten.