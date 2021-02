Romelu Lukaku fasziniert auch Antonio Conte: "Wie ein Football-Spieler"

Die jüngsten Darbietungen von Inter Mailands Stürmerstar Romelu Lukaku haben die Fußballwelt verzückt - und Inter-Coach Antonio Conte zu einem speziellen Vergleich animiert. Der 51-Jährige könnte sich seinen belgischen Angreifer auch in der American-Football-Liga NFL vorstellen.

"Lukaku ist ein ungewöhnlicher Fußballer. Er ist zentraler Stürmer, er agiert als Anspielstation und er ist sehr schnell. Er ist wie ein American-Football-Spieler", sagte Conte über den 27-Jährigen.

Lukaku spielt bei Inter eine überragende Saison und erzielte in bislang 30 Pflichtspielen bereits 23 Tore. Gemeinsam mit seinem kongenialen argentinischen Sturmpartner Lautaro Martinez (15 Tore in 33 Spielen) bildet Lukaku eine der gefährlichsten Angriffsreihen in Europa.

Das Duo hat entscheidenden Anteil daran, dass die Nerazzurri derzeit mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer in der Serie A sind und vom ersten Scudetto seit elf Jahren träumen dürfen.

"Lukaku oder Lautaro im Strafraum, das ist für keine Abwehr eine Freude", sagte Conte entsprechend. Zuletzt hatten Lukaku (ein Tor, eine Vorlage) und Martinez (zwei Tore) beim 3:0-Derbysieg gegen den AC Mailand geglänzt. Lukaku wurde durch seinen Treffer der erste Spieler seit 71 Jahren, der in vier aufeinanderfolgenden Stadtderbys getroffen hat.