Serie A: Milan-Sportdirektor will Vertrag mit Zlatan Ibrahimovic verlängern

Der Vertrag von Zlatan Ibrahimovic beim AC Milan läuft nach der aktuellen Spielzeit aus. Wie Sportdirektor Frederic Massara nun verriet, würde der Tabellenführer der Serie A gerne den Kontrakt mit dem Schweden verlängern. Der 39-Jährige dachte allerdings bereits im vergangenen Sommer an ein Karriereende.

Gespräche über eine Vertragsverlängerung gab es zwischen Ibrahimovic und Milan noch nicht, doch man werde sich "zum gegebenen Zeitpunkt" zusammensetzen, erklärte Massara vor dem 2:1-Sieg gegen Sampdoria Genua am Sonntag (hier gibt es die Highlights).

"Es wird von seiner Stimmung, seinem Wunsch abhängen", erklärte Massara weiter. "Er hat gezeigt, dass er uns eine Menge gibt. Aber Milan gibt ihm auch viel, wir haben ihm den Wunsch erfüllt, auf höchstem Niveau zu bleiben. Hoffen wir, dass er es noch viel länger haben kann."

In bisher sechs Einsätzen für AC Milan in der Serie A kommt Ibrahimovic auf zehn Treffer. Auch dank dieser Ausbeute des Angreifers belegt der in der Liga bislang ungeschlagene 18-malige italienische Meister derzeit den ersten Platz. Aktuell fehlt der Stürmerstar allerdings aufgrund einer Muskelverletzung.

Wie lange Ibrahimovic seine aktive Karriere noch fortsetzen wird, ist offen. Zuletzt erklärte Zlatan, dass er bereits im Sommer 2020 an ein Karriereende dachte. Andererseits betonte der 39-Jährige in einem Interview mit UEFA.com Anfang Dezember auch seinen Willen weiterzumachen: "Ich bin nie satt und will immer mehr. Und womöglich bin ich deswegen immer noch hier. Ich vergleiche mich selbst mit Benjamin Button - von Tag zu Tag werde ich jünger."