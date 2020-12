Juventus Turin - FC Turin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Stadtderby in Turin! Cristiano Ronaldo und Juventus empfangen heute den FC Turin am 10. Spieltag der Serie A. Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum Liveticker der Partie.

Mit DAZN seid Ihr heute beim Turiner Stadtderby live dabei - und das sogar kostenlos. Holt Euch jetzt den Gratis-Probemonat!

Juventus Turin - FC Turin: Ort, Datum, Uhrzeit

Direkt nach der Champions League geht es für Cristiano Ronaldo, der gegen Kiew das 750. Tor seiner Karriere markierte, an diesem Wochenende in der Serie A weiter.

Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag, den 5. Dezember, um 18 Uhr. Austragungsort ist das Allianz Stadium in Turin, die Heimspielstätte von Juventus.

Juventus Turin gegen FC Turin heute live im TV und Livestream

Für das Stadtderby zwischen Juventus Turin und dem FC Turin seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Sportstreaming-Dienst zeigt die komplette Serie A und somit natürlich auch die heutige Begegnung live und exklusiv. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.45 Uhr mit folgendem DAZN-Trio:

Moderator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Zusätzlich zur Serie A werden alle Fußball-Fans auf DAZN auch mit der Champions League, Europa League, 40 Spielen aus der Bundesliga sowie LaLiga und Ligue 1 bestens versorgt. Zudem hat das "Netflix des Sports" unter anderem auch Tennis, Darts, Motorsport, UFC oder US-Sport (NFL, MLB und NHL) im Programm.

Und das Beste ist: Neukunden können das Angebot einen Monat lang kostenlos testen. Anschließend kostet Euch ein Monatsabo 11,99 Euro, mit dem Jahresabo für 119,99 Euro spart Ihr zwei Monate. Startet jetzt das komplette Sportvergnügen mit dem Gratis-Probemonat!

Juventus Turin - FC Turin: Die Serie A heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf den Livestream von DAZN? Kein Problem, mit dem Liveticker von SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Hier geht es direkt zur Partie.

Juventus Turin - FC Turin: Die vergangenen fünf Derbys

Die Bilanz im Derby della Mole spricht eine klare Sprache für Juventus. Die Bianconeri haben in der Serie A 74 Siege gegen den Stadtrivalen auf dem Konto bei 43 Unentschieden und 36 Niederlagen.

Datum Wettbewerb Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 4. Juli 2020 Serie A Juventus Turin FC Turin 4:1 2. November 2019 Serie A FC Turin Juventus Turin 0:1 3. Mai 2019 Serie A Juventus Turin FC Turin 1:1 15. Dezember 2018 Serie A FC Turin Juventus Turin 0:1 18. Februar 2018 Serie A FC Turin Juventus Turin 0:1

Serie A: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag im Überblick

Für Juve lief es in den vergangenen Wochen in der heimischen Liga nicht hundertprozentig rund. Zwar kassierten CR7 und Co. bisher noch keine Niederlage, in neun Spielen gelangen allerdings auch nur vier Siege (fünf Unentschieden). Der FC Turin liegt derzeit jedoch nur auf dem 18. Rang.